【疫下樓市】公居屋急凍！用家主導市場要劈至低價出貨

儘管樓市剛性需求強勁，但疫情困擾下，用家主導的居屋市場亦要劈至低價出貨。藍田居屋康田苑兩房單位勁減100萬港元，已補價自由市場成交價570萬元，較銀行估價低約8.8%。

世紀21聯誠謝寶昭指出，上述單位為B座高層7室，實用面積約420方呎，上月才以約670萬元放盤，最終大幅劈價14.9%售出，呎價約13,571元。單位初步估價約625萬元，是次成交明顯低估價約55萬元。

他續稱，近日區內成交極為緩慢，要吸引買家注意，放盤業主不單要減價，還要減得夠狠才有承接。

同屬東九龍居屋的黃大仙鳳鑽苑亦錄買賣，美聯黃家樂指，屋苑一個頂層兩房戶，實用面積約407方呎，放盤約3個月，以約600萬元獲用家承接，呎價約14,742元。

至於新界已補價自由市場居屋及公屋也有業主減價沽貨。祥益謝利官表示，天水圍居屋天愛苑A座中層9室，實用面積約649方呎，三房間隔，減價約32萬元，終以608萬元成交，呎價約9,368元，略低於市價。

世紀21奇豐莊瑞生指出，馬鞍山公屋耀安邨耀欣樓低層1室，實用面積約443方呎，叫價450萬元，減價至440萬元已補價售出，呎價約9,932元，較市價低約5%。

此外，新一輪居屋接受申請，未補價第二市場交投轉淡，市場只有零星個案。中原侯惠良表示，沙田居屋愉翠苑J座低層1室，實用面積約650方呎，三房間隔，以665萬元易手，呎價約10,231元。