【疫下樓市】大價工商舖上月註冊量急挫66%

第5波疫情持續嚴峻，投資氣氛大受影響，工商舖買賣註冊量受挫。有代理行數據顯示，2月份該類物業註冊量共有427宗，較1月下跌約19.3%，為2020年10月以來的16個月新低，而涉及金額則約48.29億港元，按月更急跌約47.8%。

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，上月工商舖各板塊註冊宗數及金額均全線按月下跌，其中以舖位的買賣宗數及涉額按月跌幅最大。該類別物業上月成交量及總值，分別約85宗及約12.78億元，按月及按年顯著下挫約39.7%與約58%。

至於商廈物業上月買賣註冊量53宗，較1月少約22.1%，成交金額約11.7億元，按月亦跌約37.4%。工廈物業則錄289宗，總值約23.81億元，兩項數字都是各類別中最多。不過，按月及按年仍分別低約9.7%及45.3%。

若按金額劃分，逾1億元的大價工商舖表現最差，註冊宗數按月急跌約66.7%，2月僅錄得4宗，按月減少8宗，當中兩宗為商廈物業註冊登記，包括九龍灣億京中心B座32樓全層單位連多個車位，以及長沙灣888 Lai Chi Kok Road 28樓全層單位，分別以約1.47億元及3.88億元成交，而工廈物業及舖位物業則分別佔1宗註冊登記。逾5,000萬至1億元物業的註冊宗數按月亦大降50%，該類金額僅錄得9宗登記。

逾2,000萬至5,000萬元的中價物業則錄得46.3%的按月下跌，2月共錄29宗。逾500萬元以上至1,000萬元的物業共錄80宗，按月下跌約37.5%。不過，細價工商舖成交較活躍，2月份逾300萬元以上至500萬元物業共錄146宗，按月多約50.5%，是唯一錄得按月升幅的金額類別。

美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪表示，近日爆發變種疫情，加上政府多番收緊防疫措施，影響本港不少商業活動。工商舖投資氣氛薄弱，當中以舖位市場交投氣氛最為淡靜，一旦實施禁足，睇樓活動更加停滯，預料短期内後市交投仍會下跌。

事實上，近年市場看好工業物業，有投資者剛入市購新界區工廈物業。萊斯物業黃志雄透露，上水新運路188號的劍橋廣場一個單位，面積約1,494方呎，以630萬元易手，呎價約4,217元，單位租金回報率約3.8厘。物業原業主於2014年以480萬元購入，持資約8年，升值約150萬元，漲幅約31.2%。