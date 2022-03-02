【夜市UPDATES】道指升逾200點　港股夜期變動不大

美國聯儲局主席鮑威爾表示，俄烏戰火對美國經濟的影響「高度不確定」，將密切關注局勢，並稱在目前環境下若要制訂適當的貨幣政策，要先了解到經濟或以「意想不到的方式發展」，要活應對未來的經濟數據和不斷變化的前景。不過，他仍稱本月稍後加息是合適的，因通脹高於2%，且勞動市場強勁，而重啟息周期後將縮減資產負債表。於聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示，俄烏戰局可能導致通脹上揚及經濟增長放緩，幣策正面對更大挑戰。

不過，俗稱「小非農」的美國2月ADP私人就業職位增加47.5萬個，勝預期。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，聯儲局在本月加息0.25厘的機率為96.3%，而加息半厘則只有3.7%。市場估計俄烏戰火益熾，聯儲局激進「收水」的預期不再，美股周三(2日)早段靠穩，道指曾升237點，報33,532點；標指升24點，報4,330點；納指則微跌0.5點，報13,531點。港股夜期報22,276點，跌39點，低水68點。

藍籌股Salesforce於截至1月底止季度收入為73.26億美元，按年增長25.94%；撇除攤銷和股權激勵等項目後經調整純利為8.43億美元，按年跌13.53%。該企對明年1月底止本財年收入增長指引的中位數為21%；經調整每股盈利指引4.62至4.64美元，按年倒退5.12%。

獲亞馬遜投資的電動車企Rivian因應通脹和晶片供應短缺等問題，把尚未開始交付的R1T電動農夫車加價逾17%，並將運動型多用途車(SUV)R1S售價上調兩成，投資者憂慮其高昂的售將影響其實際開始量產交付時的銷量。Tesla行政總裁馬斯克趁機「抽水」，說Rivian的負毛利率將十分驚人。不過，Tesla的電動農夫車Cybertruck亦一再延期。

另外，「迷因股」連鎖戲院AMC截至去年底止季度虧損收窄85.79%至1.34億美元，指美國業務正在測試新的定價策略，如據座位不同調整收費，新上畫電影變相加價。Netflix則宣布以約6,500萬歐元(約5.63億港元)收購改編自家劇《怪奇物語》去開發手遊的芬蘭遊戲公司Next Games。