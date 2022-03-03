東方日報B1：油價越110關　兩日飆17%

正當美國總統拜登於任內首份國情咨文就如何抗通脹誇誇其談，敵國俄羅斯狠心加緊對烏克蘭的攻勢，謀求以武促和，原油價格周三(2日)亦無情地以突破每桶110美元大關給拜登難看，加上產油國增產無驚喜，國際基準的布蘭特期油高見113.94美元，上漲8.54%，刷新2014年6月後的高位，而美國基準紐約期油亦曾漲8.79%，高見112.51美元，更是2011年5月之後新高，兩日內爆升超過17%。

摩根士丹利乘勢調高布油今年第二季平均水平預測10%至110美元，直言「市場供應本來已經緊張，那怕是些少的亂子也能驅使油價大漲」，最「牛」情景下會漲至125美元。高盛不諱言「需求被摧毀(油價過高重創需求)是當下唯一能夠平抑油價的機制」。

澳新銀行更指，別指望石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)能做些甚麼。果然，OPEC+周三開會僅歷時13分鐘，就確認按原計劃4月每日增產40萬桶原油，完全不給拜登面子，創下極速完成會議的紀錄。下次開會是3月31日。

要注意的是，期油報價只是一個月後交割的原油，即期價格更「恐怖」，其中布油的正價差(Backwardation，現貨價高於期貨價)已擴大至每桶4.99美元，比上月初的1.39美元顯著擴大。

油價如此猛漲，主要是市場已開始擔心，俄烏開戰會演變成西方抵制俄國的石油。著名維權對沖基金經理阿克曼直言，華府必須為與俄開戰準備好，並設下一條「紅線」阻嚇該國當局，更質問拜登「我們是不是等他(俄羅斯總統普京)殺掉百萬計的人後才干預？基於甚麼先例讓這些事情發生？」他不主張開戰，但批評華府還未出盡所有可用的經濟武器去對付莫斯科。

「鱷王」達利奧相信，普京勢繼續在烏克蘭的軍事行動，但同時也不覺得俄國與北約的衝突會演變成熱戰，更稱「俄國和中國抵禦戰爭苦痛的能力比西方強」。

市場的憂慮不無道理，事關西方陣營的國家和企業群起制裁俄國後，不少能源貿易和運輸公司都選擇謹慎行事。綜合市場消息，原油貿易巨頭Vitol日前對一船俄國烏拉爾地區出產的原油，開出每桶較國際基準價格低18.6美元的破紀錄折讓後，也未能吸引買家，同業Trafigura也遇上俄油「拍烏蠅」的情況；俄國油企Surgutneftgas經歷兩次失敗後，周三再次嘗試以競價方式將9船原油脫手。

交易員稱，亞洲煉油企業在中東搶購更多原油，就算有臨時增加的供應也不會太多，買美國油的難處在於運費上漲，同時歐洲的煉油商也在搶北海原油，久而久之可能把中國和南韓的煉油商逐出去。

市場研究機構Energy Aspects直言，約七成俄羅斯原油貿易已被凍結；就算制裁措施明確後，一些亞洲原油貿易商會進場，被凍結的俄油貿易比重會降至兩成也好，以俄國每天出口約500萬桶原油，佔全球消費量約5%，對市場依然會構成沉重打擊。

其實俄國2020年在全球成品油出口市場的份額高達一成，不比原油遜色，因此，市場也急忙搜羅非俄製的柴油、石腦油和真空製氣油等燃氣及化工材料。