布蘭特期油升穿115美元　2008年以來首次

面對國際油價飆漲，油組繼續按原計劃放寬減產，加上美國原油庫存意外下降，刺激國際油價周三(2日)繼續上漲。布蘭特期油在收市後電子交易時段更升穿每桶115美元水平，為自2008年以來首次。

紐約4月期油稍早前收報每桶110.6美元，升7.19美元或6.95%；布蘭特5月期油收報每桶112.93美元，升7.96美元或7.58%；布

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)周三開會僅歷時13分鐘，就確認按原計劃4月每日增產40萬桶原油，創下極速完成會議的紀錄。下次開會是3月31日。

另外，美國能源資訊署(EIA)公布，上周美國原油庫存減少259.7萬桶，預期增加228.7萬桶，前值增加451.4萬桶；汽油庫存減少46.8萬桶，預期減少129.8萬桶，前值減少58.2萬桶；精鍊油庫存減少57.3萬桶，預期減少170萬桶，前值減少58.4萬桶。

摩根士丹利乘勢調高布油今年第二季平均水平預測10%至110美元，直言「市場供應本來已經緊張，那怕是些少的亂子也能驅使油價大漲」，最「牛」情景下會漲至125美元。高盛不諱言「需求被摧毀(油價過高重創需求)是當下唯一能夠平抑油價的機制」。

澳新銀行更指，別指望石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)能做些甚麼。果然，OPEC+周三開會僅歷時13分鐘，就確認按原計劃4月每日增產40萬桶原油，完全不給拜登面子，創下極速完成會議的紀錄。下次開會是3月31日。