歐央行首席經濟學家：戰爭時將採取必要措施穩定經濟

外媒報道，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，央行正在密切關注俄烏戰爭的經濟後果，待影響變得更加明晰之後，將採取一切必要措施支持歐洲經濟的疫後反彈。

歐洲央行即將進入決策會前為期一周的靜默期，這是Lane在靜默期前的最後一次公開講話。他表示，即將發布的經濟預測將會考慮到俄羅斯入侵烏克蘭和周三早些時候發布的最新歐元區通脹數據。

他說，歐元最近的貶值應被視為疫情第一年歐元走強的逆轉，結果是匯率與危機前水平相差不大。此前，德意志銀行警告歐元貶值將是助漲價格的另一個因素。

身為歐洲央行內最具影響力鴿派的Lane表示，「歐洲央行隨時準備採取任何必要的行動來履行其職責，以確保歐元區的價格穩定和金融穩定，」管理委員會還將「在必要情況下考慮新的政策工具，以實現其價格穩定目標」。

從制裁到貿易中斷，全球決策者都在努力評估俄羅斯入侵烏克蘭的後續影響，聯儲局主席傑羅姆·鮑威爾周三稱對美國經濟的影響「高度不確定」。

周三稍早時候，歐洲央行副行長Luis de Guindos稱戰爭將導致未來幾周成長放緩、通脹加速。數據顯示2月份歐元區消費物價漲幅達到5.8%，幾乎是2%目標的三倍，推動力是能源成本。而俄烏戰爭的爆發只可能導致能源價格進一步上漲。

雖然剔除能源成本影響的一項指標也上升至2.7%，但Lane表示，核心通脹的加速不僅反映了潛在的價格壓力，還反映了供應緊張等因素的影響。這很重要，因為歐洲央行已經表示在看到基礎通脹取得足夠進展之前不會開始加息。