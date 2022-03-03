俄國7銀行將被逐出SWIFT系統 兩間大行有得留低...

歐盟公布將7家俄羅斯銀行逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)支付系統名單，預計下周六(12日)正式實施，惟名單中不包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)及天然氣工業銀行(Gazprombank)等兩家大型銀行。

被逐出SWIFT支付系統的7家俄國銀行包括Bank Otkritie、Novikombank、Promsvyazbank、俄羅斯銀行(Bank Rossiya)、Sovcombank、俄羅斯國有開發銀行(VNESHECONOMBANK)及俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)等。

對於俄國第一大的Sberbank及與能源相關的Gazprombank等俄國頂級金融機構未被制裁，市場感到意外。然而，Sberbank已自行宣布將退出歐洲市場，指銀行在歐洲的子公司正經歷「異常的現金流出，員工及分支機構的安全也受到威脅」。

至於Gazprombank仍獲SWIFT保留，相信與歐盟依賴俄羅斯供應天然氣有關。原因許多歐洲國家希望在制裁俄羅斯的同時，也可以降低歐洲在能源及經濟的衝擊，因此讓Gazprombank繼續留在SWIFT，方便能源交易結算。

SWIFT系統提供銀行迅速、安全且費用不高的溝通管道。它連接200個國家約1.1萬家金融機構，因此成為國際資金轉移系統的骨幹。