鄧建初：散布假新聞興風作浪　逆向思維避損失

海內存知己，天涯若比鄰。互聯網的發明，解決了書信往來的不便，加快了音信的傳遞，縱然相隔千里，猶似近在咫尺。海量資訊，唾手可得。然而，正因為如此便利，往往被別有用心的不法分子刻意散播假新聞、假消息，在金融市場興風作浪，訛騙股民作出錯誤投資行動。

分辨新聞真偽、消息真確性，是有迹可尋的，初哥喜歡以股價處於高低位及陰謀論來推敲其真實可信程度。以往特朗普競選連任期間，其死對頭經營之網站，煞有介事、繪形繪聲地報道特朗普的不利消息，股市應聲下跌，散戶雞飛狗走。初哥根據邏輯思維，推斷是假消息居多，果然當晚美股開市前，特朗普發出否認聲明，美股隨即大幅反彈。可憐風派股民眼見手持的股票不斷下跌，難敵心頭之恐懼，引刀成一快低價沽出。此種現象，屢試不爽。

入市於謠言，出市於事實，是傳統炒股智慧。新聞公布的一刻，股價已即時作出反應。再經報道出街，因有輕微時差，股民看到報道以為獲得第一手消息，股價其實已反映了部分市場情緒。如果是不利消息，心慌意亂情況下，短線炒友多選擇沽貨離場。諷刺的是，股價如在極低位的話，多有見底大幅反彈的場面出現，低位沽貨變成欲哭無淚。

上周四俄烏戰事開火一剎那，外圍期貨市場迅即大瀉，其中美股期貨同樣跌幅驚人，但奇迹的是，當晚道瓊斯指數開市後竟可由大跌800點，V型反彈92點收市，上周五更進一步狂升834點。納指更神奇，由上周四晚，本來大跌3%竟可倒大升3%達438點，翌晚更進一步上升221點，擺明是狂挾有心人的沽空盤。另有人買入期油，由大賺變大輸離場。足以引證炮聲一響，正是入市或離場的最佳時機。惟人有弱點，大部分股民只會被當時恐懼情緒籠罩，以致未能冷靜分析，錯過了低撈的良好時機。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)