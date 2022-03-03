陳蓓敏：恒指已呈超賣　惟未確定22000能否守到

澳洲央行議息，維持利率於歷史低位0.1%不變，市場料待7月才有加息機會。3月中將是聯儲局議息，由市場高唱加50點子，到近期地緣政治因素，議息結果會有加息動作，還是無動作，筆者傾向後者。俄、烏局勢緊張，西方傳媒不斷報道實戰情況，對俄國展開金融制裁，和杯葛俄國官員，明言沒有出兵打算。無論事態發展如何，只會對俄、烏、歐三方面有較嚴重性影響，美方是得漁人之利。未來有趣的是俄國會如何控制步速。俄國股市年中高位跌累約四成。外圍油價飆升，紐約期油升穿109美元。回想起2020年3月油價暴跌，到今升穿越百元關口，誰是大贏家？雖然外圍嘶殺聲號叫不斷，外圍股市仍在上落合理波幅游動。

中國公布2月製造業數據，官方和財新製造業採購經理指數，皆見反彈於50水平以上。原材料價格和運輸成本上升，對企業利潤有壓力。市場關注刺激政策。內地股市表現牛皮靠穩。香港受疫情告急下，未來三個月難見樂觀，上半年在冰封環境下，香港經濟數據已料見悲秋，下半年可否留轉頹勢，希望在人間。內外因素强攻下，權重股同步下滑，22000關口能否見支持，難料，但已呈超賣。因外圍戰事刺激，商品相關股份做好。內房仍見血洗，雖然內地已對內房政策吹暖風，但投資者已被嚇得驚弓之鳥，拍翼亂飛。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)