道指升596點　油價再飆7%

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.36；港匯處7.8124；離岸人民幣(CNH)見6.3225；美元兌日圓報115.47；歐元企1.1112；英鎊處1.3397。金價報1,929美元。布油報114.61美元；紐油處110.87美元。比特幣跌逾1%，報4.39萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水110點。

●道指收報33,891點，升596點或1.79%；標指收報4,386點，升80點或1.86%；納指收報13,752點，升219點或1.62%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報22,474點，升126點。

●即月恒生指數夜期收報22,410點，升105點，高水76點，成交27,333張。

●紐約4月期金收報每安士1,922.3美元，跌1.1%，結束此前連續3日升勢。

●英國富時100指數收報7,429點，升99點或1.36%；法國CAC指數收報6,498點，升101點或1.59%；德國DAX指數收報14,000點，升95點或0.69%。

●紐約4月期油收報每桶110.6美元，升7.19美元或6.95%；布蘭特5月期油收報每桶112.93美元，升7.96美元或7.58%。

●俄國最大銀行淪為妖股，股價暴跌94%。

●外媒報道，歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，央行正在密切關注俄烏戰爭的經濟後果，待影響變得更加明晰之後，將採取一切必要措施支持歐洲經濟的疫後反彈。

●聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指美國各地區就業人數溫和或適度地增加；而在全美範圍內，消費物價出現漲幅，少數地方聯儲稱物價正加速上漲。

●美國聯儲局主席鮑威爾預料，3月份加息是合適的，烏克蘭局勢對美國經濟的影響非常不確定。