鄧聲興：俄烏衝突牽動華煤炭業

自踏入2月份，俄羅斯與烏克蘭衝突持續升級，事態演變逐漸超出市場預期。美國總統拜登宣布升級對俄羅斯的經濟制裁，截至2月23日已有32個國家宣布對俄實施制裁。俄羅斯作為基礎資源品輸出大國，局部衝突將對原油、煤炭、有色金屬及鋼材等短期供需造成較大衝擊，甚至帶來長期供需格局轉變。在此探討俄烏戰爭會對俄羅斯煤炭出口造成怎樣的影響。

俄羅斯能源部發布的數據顯示，去年俄羅斯煤炭產量4.38億噸，按年增長3,564.6萬噸，增幅8.9%，僅次於2019年創造的煤炭產量最高紀錄4.39億噸，是俄羅斯年度產量歷史上第二高水平。去年俄羅斯煤炭總出口達2.14億噸，較2020年增長5.7%，創出歷史最高水平，佔俄羅斯煤炭總產量的48.5%。

煤種方面，2.14億噸煤炭出口中，焦煤約3,000萬噸，其他主要為煙煤、無煙煤(噴吹)和褐煤。按照貿易規模測算，俄羅斯動力煤出口量約佔全球總貿易量的17%，焦煤出口量約佔全球總貿易量的9%，而中國、南韓和日本是俄羅斯煤炭的主要出口國。

在中國停止澳煤進口後，俄羅斯煤成為中國進口煤炭的重要來源。去年俄羅斯對中國出口煤炭約5,200萬噸，佔中國煤炭進口總量的14.4%；俄羅斯向南韓出口煤炭2,195.4萬噸，按年下降17%，佔俄羅斯煤炭出口的10.5%；向日本出口1,973.9萬噸，按年下降9%，佔俄羅斯煤炭出口的9.4%。

表面來看，若日韓兩國跟隨美國的步伐，對俄羅斯實施經濟制裁，那麼俄羅斯每年出口至日韓的4,000多萬噸煤炭，很大機會轉至中國；中長期而言，俄羅斯也將減少歐美等國煤炭出口比例，而轉至中國。

但實際上，內地部分銀行向個別國企發送私人客戶報告，建議電廠及鋼鐵製造商停止購買俄羅斯煤炭，主因國際社會對俄羅斯的制裁加劇，限制或對內地進口商造成「意料之外的損害」。

該消息使得昨日內地煤炭期貨價格上升，「煤炭三兄弟」做好，動力煤主力合約日內上升6%、焦煤漲逾3%、焦炭也上升超過2%。

由於對內地進口商實施貿易限制，影響進口俄羅斯煤炭，導致內地煤炭價格上升，帶動煤炭板塊昨股價做好。此外，在需求端繼續增加，供給端彈性很小的情況下，煤價易漲難跌，保持高位震盪後再上行將是大趨勢，內地煤炭行業景氣周期將持續向好。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)