【日日有蝕讓】2月二手逾35宗損手　尚御11年輸近千萬

疫情持續惡化，樓價開始回落，部分二手業主決定「斬纜」，寧願蝕讓都要套現。綜合市場資料，二手市場帳面貶值轉讓個案持續增加，2月份同類個案上升到至少35宗，即平均每日錄一宗，其中九龍塘尚御再錄「蝕本」成交，原業主持貨逾11年沽貨，期內帳面貶值近千萬元。

二手交投萎縮，加上各項利淡因素夾擊，後市難被看好。綜合市場資料，上月全月二手市場出現的虧蝕個案，蒸發樓價金額共逾4,000萬元，個案比1月增加。而2月份錄得貶值個案中，佔至少23宗為2018年或以後購入的短線出貨個案，佔整體比例逾65%。

踏入3月份，市場走勢更嚴峻，僅約三天期間，再出現至少8宗較購入價低的轉讓個案。市場消息透露，上述尚御一座高層單位，實用面積約1,600方呎，於2017年曾叫價4,300萬元放售，其後一直調低開價，至今年意向價最低曾減至3,300萬元，市傳上月底以約3,118萬元易手，呎價逾1.94萬元。單位於2010年購入，做價較當年入貨價帳面低逾970萬元，消息指單位原業主為內地客。

港島樓價向來硬淨，但面對疫情，本月貶值個案中，卻佔6宗為該區物業。中原陳凱超表示，筲箕灣柏匯高層K室，實用面積約209方呎，開放式間隔，叫價510萬元，終以482萬元易手，呎價約23,062元。

他續稱，新買家為用家，本身工作屬受疫情影響行業，由於擔心未來收入大減，未能申請按揭，見業主減價即入市。原業主於2015年以491萬元買入，持貨約7年帳面仍要蝕9萬元。

同區香島約一星期間連錄兩宗帳面貶值個案。該行鄭俊輝指，屋苑5座中層B室，實用面積約845方呎，套三房間隔，望山景，以1,668萬元易手，呎價約19,740元，新買家為用家。原業主於2018年以1,769萬元買入，持貨約4年，帳面蝕約101萬元。

個別業主持貨多年轉手只獲微利。美聯陳世民表示，西灣河鯉景灣觀峰閣低層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，開價約958萬元，減價至878萬元成交，呎價約18,103元，原業主2019年1月以約830萬元購入，轉手帳面僅獲利約48萬元，升值約5.8%。是次為項目首宗買賣。

中原胡耀祖則指，馬鞍山聽濤雅苑5座低層D室套三房戶，實用面積約650方呎，開價約900萬元，議價後售886.8萬元，呎價約13,643元。原業主於2018年以848萬元購入，持貨約4年帳賺僅約38.8萬元，期內只升值約4.6%。