【高盛推介】騰訊逆市落後　股價420元整固

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(2日)再度回調，於420港元水平整固。周四(3日)低開後曾低見417.2元。及後跌幅收窄，現報420元，微跌約0.8%，表現落後大市。

觀察個股輪證資金流向，周三資金趁低轉向部署好倉，錄得約1,450萬元資金流入，為周三最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約1,030萬元，周三流入牛證的資金有約420萬元。

淡倉方面，認沽證於本周二(1日)及本周三共錄得約640萬元資金流入。熊證於周三獲資金轉向流入，有約230萬元，並較集中在445元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見周三北水繼續低位買入騰訊，錄得約6.1億元資金淨買入。

騰訊購20202，行使價473.98元，2022年6月16日到期，實際槓桿9倍，行使價480元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、長年5期、高換股比率。

騰訊購19563，行使價480.58元，2022年05月30日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿、低面值。

騰訊牛64683，收回價393.2元，行使價390.49元，換股比率485.437，槓桿比率13.8倍，高槓桿近牛。

騰訊牛67485，收回價380元，行使價377.2元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，近40元收回距離遠牛。

騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿、低街貨。

騰訊熊67495，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率11.6倍，近30元收回距離熊證。

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