許繹彬：港股市底脆弱 留意資金流向
2022年03月03日 10:48
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，俄烏的戰疫仍處於膠着的狀態，儘管雙方同意舉行談判。烏克蘭表示，主要討論到停火。消息一出，驅使近日大上大落的美股曾跌幅收窄，但消息未經證實下，再次急急回落；周三(2日)美股又傳出加息步伐會減慢，令美股作出反彈；但香港股市可用「屋漏兼逢連夜雨」來形容，除受外圍地緣政局緊張，令大市走勢失色外；港府因在抵抗第5波疫情失效，除不斷將防疫措施升級再升級，已令百業蕭條外，更宣布將會在3月17日起，推行全民檢測，市場上更立即傳出會以「禁足令」配合，又再傳出因檢測而令香港證券市場亦需停業配合。
他指出，儘管上述種種措施暫時未有具體定案，但對近期可用「久病未癒」的香港交易所(00388)的股價，更顯得雪上加霜，除出現十連跌外，更創下兩年新低，連帶恒指及國指亦創下兩年新低，港股前景確實令人憂慮。他認為，市場現充斥着「以訛傳訛」的情況，不論戰情或疫情，均是謠言滿天飛，一個消息足以摧毀整個股票市場，出現此情況，相信令全球股市包括美股及港股的市底仍非常脆弱。
投資者猶記得，新冠疫情在2020年正式在全球爆發，不確定的可能性充斥着當時的股票市場，當時投資者以為股市會利淡，但反而當時「壞消息當好消息」炒，全球股市奇迹地創出新高。許呼籲，任何市場消息只可作參考，但實際要留意的資金流向，及息口的走向；美股要參考美債，港股則要參考美匯；就以近日香港連日來美匯高企，港股走勢立即呈現弱勢就足以可證明。美、港股現階段可謂「同病相憐」，在這不穩定的時刻，建議投資者應先行作出部署，靜觀港交所股價能否在短期內喘定及大市能否守穩22,300點；倘若仍有心癢及對後市仍有信心，不妨可分段收集盈富基金(02800)，皆因此股與大市並肩而行。