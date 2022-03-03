許繹彬：港股市底脆弱　留意資金流向

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，俄烏的戰疫仍處於膠着的狀態，儘管雙方同意舉行談判。烏克蘭表示，主要討論到停火。消息一出，驅使近日大上大落的美股曾跌幅收窄，但消息未經證實下，再次急急回落；周三(2日)美股又傳出加息步伐會減慢，令美股作出反彈；但香港股市可用「屋漏兼逢連夜雨」來形容，除受外圍地緣政局緊張，令大市走勢失色外；港府因在抵抗第5波疫情失效，除不斷將防疫措施升級再升級，已令百業蕭條外，更宣布將會在3月17日起，推行全民檢測，市場上更立即傳出會以「禁足令」配合，又再傳出因檢測而令香港證券市場亦需停業配合。