【高盛推介】美團急挫　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美團於本周一(2月28日)起連升3日後，周四(3日)早段高見178.1港元後逆市倒跌並曾失守170元水平，最低見169.5元。現報170.1元，跌約3.6%。美團日前推出6項援助措施回應當局指引，有券商料行動將幫助商家降低營運成本，提高營運效率，及能通過進一步的業務數碼化創造更多收入。該行維持對美團「買入」評級，目標價300元。

觀察個股輪證資金流向，雖見周三(2日)資金沽出認購證，但過去5個交易日計則共錄得約1,980萬元資金流入。認沽證於周三獲資金轉向流入，有約260萬元。

牛熊證方面，周三部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至160元收回區域的產品。熊證於周三繼續獲資金流入，有約330萬元，並集中在184元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，則見周三北水再度買入美團，錄得約8.2億元資金淨買入。

美團購27726，行使價188.98元，2022年8月16日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、行使價200元以下產品中，槓桿最高。

美團購27431，行使價201.08元，2022年8月15日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿、低街貨。

美團牛66224，收回價145元，行使價142元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，新上市遠牛。

美團牛66215，收回價155元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高，進取選擇。

美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、低街貨。

美團牛66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊中槓桿最高。

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