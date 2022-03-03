【高盛推介】美團急挫 輪證點揀？
2022年03月03日 11:36
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：美團於本周一(2月28日)起連升3日後，周四(3日)早段高見178.1港元後逆市倒跌並曾失守170元水平，最低見169.5元。現報170.1元，跌約3.6%。美團日前推出6項援助措施回應當局指引，有券商料行動將幫助商家降低營運成本，提高營運效率，及能通過進一步的業務數碼化創造更多收入。該行維持對美團「買入」評級，目標價300元。
觀察個股輪證資金流向，雖見周三(2日)資金沽出認購證，但過去5個交易日計則共錄得約1,980萬元資金流入。認沽證於周三獲資金轉向流入，有約260萬元。
牛熊證方面，周三部署牛證的資金主要沽出，並有部分轉倉至160元收回區域的產品。熊證於周三繼續獲資金流入，有約330萬元，並集中在184元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見周三北水再度買入美團，錄得約8.2億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價200元以下產品中，槓桿最高的美團購(27726)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨美團購(27431)。牛證方面的遠牛選擇可留意新上市美團牛(66224)，近牛選擇可留意屬進取選擇的美團牛(66215)，與現價有約25及15元收回距離。
美團購27726，行使價188.98元，2022年8月16日到期，實際槓桿4.1倍，貼價、行使價200元以下產品中，槓桿最高。
美團購27431，行使價201.08元，2022年8月15日到期，實際槓桿4.4倍，高槓桿、低街貨。
美團牛66224，收回價145元，行使價142元，換股比率500，槓桿比率5.6倍，新上市遠牛。
美團牛66215，收回價155元，行使價152元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高，進取選擇。
美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、低街貨。
美團牛66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。