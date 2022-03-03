【產經直播】油價急漲　上望空間仲有幾大？

受香港疫情嚴峻及俄烏局勢夾擊下，恒指失守22,700點雙底防線，周四(3日)雖然有反彈但力度不算強，成交亦偏淡。不過，美國聯儲局主席出席國會聽證會時表明，暫傾向3月只加息0.25厘，刺激美股急彈，外圍做好，料港股跌勢已喘定？

據報俄烏兩國即將展開新一輪停火談判，但無阻國際油價升勢，隔晚布蘭特期油及紐約期油均急漲，突破每桶110美元，市後更進一步上升。石油輸出國組織與盟國OPEC+開會後，最新決定4月維持每日增產40萬桶的策略不變，加上美國原油庫存意外下跌近260萬桶，在供應持續緊張下，油價上望空間有幾大？

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