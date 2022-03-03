【產經直播】油價急漲 上望空間仲有幾大？
2022年03月03日 11:49
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受香港疫情嚴峻及俄烏局勢夾擊下，恒指失守22,700點雙底防線，周四(3日)雖然有反彈但力度不算強，成交亦偏淡。不過，美國聯儲局主席出席國會聽證會時表明，暫傾向3月只加息0.25厘，刺激美股急彈，外圍做好，料港股跌勢已喘定？
據報俄烏兩國即將展開新一輪停火談判，但無阻國際油價升勢，隔晚布蘭特期油及紐約期油均急漲，突破每桶110美元，市後更進一步上升。石油輸出國組織與盟國OPEC+開會後，最新決定4月維持每日增產40萬桶的策略不變，加上美國原油庫存意外下跌近260萬桶，在供應持續緊張下，油價上望空間有幾大？
除了油價持續向上，美國就業市場表現強勁，俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位出爐，2月增加47.5萬個，高於預期40萬個，勞動力緊張，薪金向上料進一步拉升物價，在這個大環境下，投資者有咩高息產品可以抗通脹？三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)季季派息，是穩定收息之選？
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