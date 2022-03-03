報告：女性投資表現勝鬚眉　更重視專家建議

瑞銀財富管理投資總監辦公室在《女性與投資--重新構想財富建議》(Women and investing-Reimagining wealth advice)報告中提到，自2017年以來，有興趣掌控自己財務狀況的女性有所增加。研究顯示，女性不滿意財富管理機構給予的建議，而她們往往較男性更重視專家建議的重要性。

報告指出，女性投資表現較男性佳，往往是因為她們會經過深思熟慮才作投資。她們交易量少，不會經常在市場低點出售，而且更加自律。

此外，女性較男性更看重所投資的公司是否將環境、社會和治理(ESG)因素納入其政策，重視程度是男性的兩倍。此外，對ESG投資的偏好不僅限於年輕一代的女性。

根據BCG 2020年及2021的全球財富市場規模，2016年至2020年期間，女性的可投資財富的複合年增長率為8.2%，較男性的複合年增長率5.9%高出2.3個百分點，預計女性的可投資財富在2021至2025年期間將繼續以高於男性的速度增長，預計複合年增長率為6%，而男性僅4.2%。

根據BCG女性財富報告(Managing the Next Decade of Women's Wealth)，大部分亞洲女性受訪者表示，她們於家庭中負責領導財務決策。在亞洲(日本除外)，2020年女性的財富為4.8萬億美元，而男性為9.8萬億美元。預計到2025年，女性的財富將達7.3萬億美元，男性為13.9萬億美元，意味着女性的複合年增長率為8.8%，高於男性的7.4%。