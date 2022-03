報告：女性投資表現勝鬚眉　更重視專家建議

瑞銀財富管理投資總監辦公室在《女性與投資--重新構想財富建議》(Women and investing-Reimagining wealth advice)報告中提到,自2017年以來,有興趣掌控自己財務狀況的女性有所增加。研究顯示,女性不滿意財富管理機構給予的建議,而她們往往較男性更重視專家建議的重要性。

報告指出,女性投資表現較男性佳,往往是因為她們會經過深思熟慮才作投資。她們交易量少,不會經常在市場低點出售,而且更加自律。

此外,女性較男性更看重所投資的公司是否將環境、社會和治理(ESG)因素納入其政策,重視程度是男性的兩倍。此外,對ESG投資的偏好不僅限於年輕一代的女性。

根據BCG 2020年及2021的全球財富市場規模,2016年至2020年期間,女性的可投資財富的複合年增長率為8.2%,較男性的複合年增長率5.9%高出2.3個百分點,預計女性的可投資財富在2021至2025年期間將繼續以高於男性的速度增長,預計複合年增長率為6%,而男性僅4.2%。

根據BCG女性財富報告(Managing the Next Decade of Women's Wealth),大部分亞洲女性受訪者表示,她們於家庭中負責領導財務決策。在亞洲(日本除外),2020年女性的財富為4.8萬億美元,而男性為9.8萬億美元。預計到2025年,女性的財富將達7.3萬億美元,男性為13.9萬億美元,意味着女性的複合年增長率為8.8%,高於男性的7.4%。