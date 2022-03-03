布油逼近120美元 道期跌24點
2022年03月03日 16:41
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美匯指數報97.52；港匯處7.8136；離岸人民幣(CNH)見6.3221；美元兌日圓報115.73；歐元企1.1100；英鎊處1.3296。金價報1,932美元。油價大漲5%，布油報119.84美元，紐油報116.43美元，創2008年以來新高。道指期貨跌24點。
●市後關注點：
-18:00 歐元區1月生產物價指數（PPI）；歐元區1月失業率
-21:30 美國當周首次申領失業救濟人數
-23:00 美國1月工廠訂單
●恒生指數收報22,467點，升123點或0.55%。國企指數收報7,900點，跌8點或0.1%；科技指數跌穿5,000點再創新低，收報4,957點，跌58點或1.16%，主板成交1,156億港元。https://bit.ly/3sCdBlz
●滬綜指收跌3點，深圳創業板指挫1.5%，兩市成交重上萬億人幣。 https://bit.ly/35Pn2p6
●【俄烏戰雲】
-穆迪將俄國評級下調至「B3」，或再降級。
-惠譽降俄羅斯評級至「B」，展望負面
-世銀暫停俄羅斯及白俄羅斯所有項目。
-加入抵制行列！Spotify關閉俄羅斯辦公室。
●亞馬遜調整策略，關閉68家實體店。
●南韓上季GDP按年增長4.2%，高於預期。
●豐田宣布將停止俄羅斯廠生產。
●中國經濟：
-中國2月財新服務業PMI報50.2，遜預期。
-工信部：規範APP推薦下載行為，互聯網企業要自查自糾。
-中汽協：料2月汽車銷量按月跌34.2%。