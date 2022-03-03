布油逼近120美元　道期跌24點

2022年03月03日 16:41
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    美匯指數報97.52；港匯處7.8136；離岸人民幣(CNH)見6.3221；美元兌日圓報115.73；歐元企1.1100；英鎊處1.3296。金價報1,932美元。油價大漲5%，布油報119.84美元，紐油報116.43美元，創2008年以來新高。道指期貨跌24點。
    ●市後關注點：
    -18:00　歐元區1月生產物價指數（PPI）；歐元區1月失業率
    -21:30　美國當周首次申領失業救濟人數
    -23:00　美國1月工廠訂單
    ●恒生指數收報22,467點，升123點或0.55%。國企指數收報7,900點，跌8點或0.1%；科技指數跌穿5,000點再創新低，收報4,957點，跌58點或1.16%，主板成交1,156億港元。https://bit.ly/3sCdBlz
    ●滬綜指收跌3點，深圳創業板指挫1.5%，兩市成交重上萬億人幣。 https://bit.ly/35Pn2p6
    ●【俄烏戰雲】
    -穆迪將俄國評級下調至「B3」，或再降級。
    -惠譽降俄羅斯評級至「B」，展望負面
    -世銀暫停俄羅斯及白俄羅斯所有項目。
    -加入抵制行列！Spotify關閉俄羅斯辦公室。
    ●亞馬遜調整策略，關閉68家實體店。
    ●南韓上季GDP按年增長4.2%，高於預期。
    ●豐田宣布將停止俄羅斯廠生產。
    ●中國經濟：
    -中國2月財新服務業PMI報50.2，遜預期。
    -工信部：規範APP推薦下載行為，互聯網企業要自查自糾。
    -中汽協：料2月汽車銷量按月跌34.2%。