布油逼近120美元　道期跌24點

美匯指數報97.52；港匯處7.8136；離岸人民幣(CNH)見6.3221；美元兌日圓報115.73；歐元企1.1100；英鎊處1.3296。金價報1,932美元。油價大漲5%，布油報119.84美元，紐油報116.43美元，創2008年以來新高。道指期貨跌24點。

●市後關注點：

-18:00 歐元區1月生產物價指數（PPI）；歐元區1月失業率

-21:30 美國當周首次申領失業救濟人數

-23:00 美國1月工廠訂單

●【俄烏戰雲】

-穆迪將俄國評級下調至「B3」，或再降級。

-惠譽降俄羅斯評級至「B」，展望負面

-世銀暫停俄羅斯及白俄羅斯所有項目。

-加入抵制行列！Spotify關閉俄羅斯辦公室。

●亞馬遜調整策略，關閉68家實體店。

●南韓上季GDP按年增長4.2%，高於預期。

●豐田宣布將停止俄羅斯廠生產。

●中國經濟：

-中國2月財新服務業PMI報50.2，遜預期。

-工信部：規範APP推薦下載行為，互聯網企業要自查自糾。

-中汽協：料2月汽車銷量按月跌34.2%。