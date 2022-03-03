劍指中國？傳美擬對華重啟301調查…

由於中國尚未履行第一階段貿易協議的承諾，加上中國對俄羅斯入侵烏克蘭的態度，令中美關係更為緊張。美媒引述消息人士稱，美國拜登政府醞釀祭出更強硬的對中經濟政策，可能動用301條款，對中國補貼的戰略行業啟動新的調查，鎖定半導體、人工智能、5G及電動汽車等產業。

中美於2020年簽署第一階段貿易協定之後，中國進口的美國商品總額只有協議承諾的57%，甚至還不到中美貿易戰啟動前的水平，額外採購2,000億美元的美國貨品更是一點都沒買，加上中國補貼政策毫無調整迹象，均令白宮失去耐心。

美國貿易代表辦公室在其年度貿易政策議程中指出，美國正在重新調整對中國的貿易政策，以打擊中國政府主導的非市場行為，但沒有提供具體措施的新細節。至於拜登的新措施是甚麼？美媒指稱拜登政府正在醞釀更強硬的對中經濟政策，將在未來幾個月推出，不排除動用301條款，對中國政府補貼具有戰略意義行業的做法啟動新調查。

消息並未提及具體的目標行業，惟中國已經明確尋求在半導體、人工智能、5G無線網絡和電動汽車獲得全球領先地位，這些行業恐會列入調查，以保護美國在新技術方面的優勢。

報道引述美國全國商會執行副會長兼國際事務總裁Myron Brilliant說，拜登政府快失去耐心，正在考慮一系列選項，不僅要解決第一階段中美貿易協議的不足之處，還要解決長期的結構性問題。另分析指出，白宮今次之所以考慮對中國祭出301條款，可能與俄烏衝突有關。