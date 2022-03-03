滙豐證券經紀監控缺失及違反操守準則　遭證監會罰630萬

滙豐證券經紀錯配券商客戶編碼，導致內部監控缺失及違反《操守準則》，遭香港證監會譴責，並罰款630萬元。

證監會發現，滙豐證券經紀在2018年9月至2021年9月期間，在向買賣滬深港通下北向交易的合資格A股(又稱為中華通證券)的客戶編配券商客戶編碼，將客戶識別信息與券商客戶編碼進行配對，及在向其客戶指令附加券商客戶編碼方面，犯有多項錯誤，並向聯交所提交了錯誤的券商客戶編碼及客戶識別信息，當中涉及92名客戶、超過337.9萬項交易指令及逾420.25萬宗交易。

這些錯誤是由於滙豐證券經紀在與客戶建立業務關係及編配券商客戶編碼方面的流程存在缺失所致，包括在保存券商客戶編碼資料時使用涉及多個系統的多層數據架構，以人手方式開立帳戶，及在各系統之間更新數據時採用人手操作。

證監會亦發現，滙豐證券經紀在2019年2月至6月期間，曾九次超賣100隻中華通證券，導致有30隻中華通證券的交收無法完成。當中有七次超賣事件是由於滙豐證券經紀的交易指令管理及程式買賣系統存在多項缺失所致，顯示滙豐證券經紀沒有制訂足夠的監控措施以防止出現超賣交易指令。

此外，證監會發現，滙豐證券經紀在2020年5月22日進行權證莊家活動時，當其莊家活動系統在聯交所中午休市期間重新啟動後，滙豐證券經紀錯誤地自行配對370項權證交易指令。滙豐證券經紀錯誤地假設當時所有交易指令會透過聯交所提供的功能及在莊家活動系統重啟期間透過其內置邏輯自動取消。在下午1時正恢復交易時，市場上的新交易指令與先前尚未取消的交易指令自行配對。

證監會認為，滙豐證券經紀在經營其業務時，沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度行事，亦沒有實施足夠及有效的系統及監控措施，以確保遵守《操守準則》和《交易所規則》的規定。

證監會在決定採取上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括滙豐證券經紀自行向證監會匯報該等違反監管規定的行為及缺失，並在自行匯報後採取補救行動，以加強其內部監控措施及系統，包括委聘獨立審查人員審查其內部監控措施及流程在符合券商客戶編碼規定方面的情況；該行主動令事件早日完結，並與證監會合作解決在監管方面的關注事項；及聯交所就券商客戶編碼的相關錯誤對滙豐證券經紀所採取的紀律行動。

證監會一直就此個案與聯交所緊密合作，並將繼續就涉及獲聯交所註冊為參與者的受規管人士的執法個案與聯交所合作。

聯交所在2018年9月推出滬深港通北向交易投資者識別制度。在該制度下，中華通交易所參與者須為每名北向交易客戶編配獨一無二的識別碼，即券商客戶編碼。每個券商客戶編碼須與包括客戶名稱、身份證明文件的簽發國家、身份證明文件的類別及號碼在內的客戶識別信息配對。客戶的券商客戶編碼及客戶識別信息會載入配對文件內。中華通交易所參與者須向聯交所提供配對文件，聯交所其後會將有關資料發送給上海和深圳的證券交易所以監察北向交易活動。