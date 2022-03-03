滙豐證券經紀違反規定　遭聯交所罰款100萬元

滙豐證券經紀因違反券商客戶編碼規定，遭香港聯交所譴責，並罰款100萬元。滙豐證券是註冊的交易所參與者及中華通交易所參與者，須受《交易所規則》約束。於2020年1月至2021年10月期間，滙豐證券未有確保所提交的券商客戶編碼(BCAN)與客戶識別信息(CID)的配對文件中的CID準確、就更改BCAN或將BCAN再編派給另一客戶取得聯交所的書面批准、確保每名客戶只會獲編派一個BCAN；以及確保買賣盤標註的相應BCAN準確無誤。

滙豐證券的BCAN錯誤違反了《交易所規則》第1425A條的多項規定，並影響了共92名客戶及逾300萬個買賣盤。

在決定對滙豐證券作出的紀律制裁時，聯交所考慮了所有相關情況，包括滙豐證券是自行匯報上述違規事項、及時作出了補救措施，包括外聘顧問檢討其在BCAN相關事宜方面的內部監控措施，以加快完成補救工作；在解決聯交所的疑慮時表現合作、完全接納聯交所的調查結果及迅速解決紀律處分程序；受滙豐證券違規事項影響的客戶沒有任何財務損失；及在聯交所的過往紀錄中表現良好。

聯交所認為，參與者任何違反規則的行為均會嚴重阻礙其維持市場持正操作，透過適當的紀律行動作出制裁，是要清晰告知市場有關的違規不可接受。

聯交所強烈建議參與中華通證券北向交易的交易所參與者檢視其現有設置，並採取適當措施加強監控，以確保遵守《交易所規則》第1425A條的適用規定，若有必要，務須迅速採取糾正行動並及時向聯交所匯報。

聯交所於上述調查期間一直與香港證監會保持緊密聯繫。聯交所會繼續與證監會協作，共同處理有關聯交所參與者以及受證監會監管的持牌法團和註冊機構的規則執行工作。