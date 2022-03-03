長實集團59.96億元中標市建局土瓜灣重建項目
2022年03月03日 18:25
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市區重建局公布，土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目的合併發展，經過公開招標競投後，決定與長實集團(01113)合作發展該項，中標價為59.96億港元。不計及分紅因素，以總樓面約526,812方呎計，每方呎樓面地價約11,382元。
該項目上月截標時收到7份標書，其餘入標財團包括恒基地產(00012)、信和置業(00083)、會德豐地產、嘉華國際(00173)及華懋集團等。其中，信和置業確認與嘉里建設(00683)及招商局置地(00978)合組財團入標。
上述「四合一」項目總地盤面積約58,535方呎，將來可提供總樓面約526,812方呎，預計提供約890伙，每伙實用面積不可少於300方呎。
據了解，項目未來住宅賣樓收益達102億元以上，發展商須向市建局分紅，達標後首2億元分紅20%，其後按比例遞增至最高50%。另政府將支付約2,130萬元予中標財團，以興建長者鄰舍中心及社區中心兩項社區設施，淨作業樓面合共約4,345方呎。
至於商場部分則共同持有，扣除營運成本等，租金收入由發展商與市建局七三分帳，首10年內可要求出售，但該局有權反對，並可再持有5年，之後就透過公開標售。