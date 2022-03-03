長實集團59.96億元中標市建局土瓜灣重建項目

上述「四合一」項目總地盤面積約58,535方呎，將來可提供總樓面約526,812方呎，預計提供約890伙，每伙實用面積不可少於300方呎。

據了解，項目未來住宅賣樓收益達102億元以上，發展商須向市建局分紅，達標後首2億元分紅20%，其後按比例遞增至最高50%。另政府將支付約2,130萬元予中標財團，以興建長者鄰舍中心及社區中心兩項社區設施，淨作業樓面合共約4,345方呎。

至於商場部分則共同持有，扣除營運成本等，租金收入由發展商與市建局七三分帳，首10年內可要求出售，但該局有權反對，並可再持有5年，之後就透過公開標售。