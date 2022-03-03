3宗工廈重建周五交城規會審議　料通過機會大

工廈活化措施備受市場歡迎，再有3宗工廈重建申請於周五(4日)交由城市規劃委員會審議，項目分布於長沙灣、觀塘及葵涌，將作商業大廈及新式工廈發展，涉及重建樓面合共接近144萬方呎。規劃署均不反對上述申請，明日有較大機會獲通過。

上述3項申請當中，規模最大為長沙灣道800及828號、以及大南西街601至603號的香港紗廠工業大廈第1及2期與毗鄰萬利中心，申請人計劃以14.4倍地積比率，計劃重建為商業大廈或新式工廈，而今次審理的方案為重建為2幢31及33層高商業大廈，另設4層地庫停車場，總樓面約1,076,657方呎。

至於位處觀塘偉業街201號的兆富工廠大廈，佔地約10,075方呎，早前要求重建作1幢29層高商廈，另提供3層地庫停車場，樓面面積約145,084方呎。

餘一下宗個案為新界項目，物業為葵涌華星街13至17號南華冷房工業大廈，佔地約19,128方呎，業主早前提出重建為新式工廈或數據中心，是次審議為新式工廈方案，擬議地積比率11.4倍，重建為1幢樓高27層的全新工廈，總樓面約218,133方呎。