【俄烏戰雲】美國又撩中國打貿戰　全球勢重塑貨幣體系

俄烏戰火持續，匯市正預示着世界大局將徹底洗牌，中美之爭會更激烈。處於東歐戰事「風眼」的歐元昨瀉至1.1美元關口，低見1.1073，跌0.4%，連跌4日，再創2020年5月以來最低，同時索性取消歐元兌俄羅斯盧布的報價。相比之下，美元及人民幣顯然成為資金避難所，並引起美國戒心，有消息指短期內美國會將貿易戰升級。有評論警告，回看歷次類似眼前危機，皆是貨幣體系被重塑之時，相信今次亦不例外。

交銀國際研究部主管洪灝指出，翻查歷史，當每次出現石油危機或油價飆升，美國經濟衰退都無一例外地接踵而至，同時伴隨着貨幣體系的重塑，例如1973年的石油美元、1980年的沃爾克，以及2008年的量化寬鬆，今次應無甚麼不同，尤其美國把俄羅斯排除在美元支付系統之外，並凍結俄央行的美元資產，其實是以實際行動說明美元資產並非所謂「安全資產」，「只有美國認可你的美元資產，你的資產才安全。」

他又提到，現時美國的實際收益率(即扣除通脹後的回報)已暴跌到二次大戰後有數據以來最低，之前只有1975年和1980年兩次危機時見過，而兩次都爆發了美國經濟衰退和股債雙殺。若按1970年代前的通脹計算方法，美國現在通脹是15%，而非7.5%，故預期世界大局將迎來徹底洗牌。

再者，今次俄烏戰事除讓美元轉強外，人民幣也出乎意料上揚，反映官方意願的中間價昨報6.3016兌每美元，按日上調335點子，重返2018年4月高位，大幅跑贏主要貨幣歐元及日圓。即使是周三宣布加息0.25厘的加拿大，其貨幣加元周四反而偏軟，曾低見1.2588美元，跌0.4%。事實上，中國人民銀行近日也見審慎，昨在公開市場展開100億元人民幣的7天期逆回購操作，利率維持2.1厘，單日淨收水達1,900億元人民幣，有利匯價穩定。

人民幣強勢之際，恰巧美媒昨引述消息稱，美國拜登政府醞釀祭出更強硬的對華經濟政策，可能動用「301條款」，對中國補貼的戰略行業啟動新的調查，不排除鎖定半導體、人工智能、5G及電動車等，料未來幾個月推出。美國全國商會執行副會長兼國際事務總裁Myron Brilliant表示，拜登政府快失去耐心，不僅要解決首階段中美貿易協議的不足，還要解決長期結構問題。報道判斷拜登政府有意再啟動貿易戰，可能與俄烏衝突有關。

至於元氣大傷的歐洲，歐央行首席經濟學家Philip Lane稱，正密切關注俄烏戰爭的經濟後果，待影響變得更明朗後，將採取一切必要措施支持歐洲經濟反彈，確保歐元區的價格和金融穩定。然而，他也承認進退維谷，因過早收水可能導致經濟放緩和中期通脹動態逆轉，打亂最終向通脹2%目標趨同的前景。

無論如何，若計之後列強的經濟戰，單計俄烏戰爭已對全球帶來巨虧。據英國國家經濟和社會研究所估算，這場衝突將引發另一場供應鏈危機，拖累經濟增長並推升物價，可能使烏克蘭及全球今年生產總值(GDP)損失一萬億美元(約7.8萬億港元)，並導致環球整體通脹3%，歐洲將受傷最重，可能要被迫舉更多債務。不過，該機構料俄羅斯或可避免經濟衰退，因天然氣和石油出口將抵銷經濟制裁的部分衝擊。另外，烏克蘭公布，因戰火關係不召開議息會議，將維持利率10厘不變，會在經濟復常後重新開會。