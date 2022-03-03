【俄烏戰雲】全球瘋搶商品　澳元易升難跌

產油國對油價飆升袖手旁觀，被用作國際基準原油價格的布蘭特期油周四遂於俄烏重啟談判前，直撲每桶120美元大關，高見119.84美元，續漲4.62%，而美國基準的紐約期油更創下13年半的高位。東歐爆發戰事掀起的能源危機還涉及西方想捨棄的煤炭，不遺餘力推動綠能的歐洲國家湧往澳洲搶煤，澳元觸及73.24美仙的3個半高位，從俄烏衝突爆發時的低位累漲3.22%，兌港元處5.72水平。

俄羅斯本來供應歐洲四成天然氣和六成發電用的動力煤，惟該國跟烏克蘭開戰以來，大型銀行被制裁，以致外國買家難以購買暫時未被封殺打擊的俄煤，造就澳洲東岸全球最大的煤炭港口紐卡素港的煤炭期貨價格，周三飆至破紀錄的每噸446美元，比俄烏開戰前高1.1倍。儘管該價格周四稍為回吐至大約400美元，也是約一年前5倍左右。事實上，市傳就連內地的煤炭交易商也考慮減少買俄煤。

也許兗煤澳大利亞已被「炒燶」，但澳洲聯邦銀行國際經濟研究部主管卡普爾索相信，澳元匯價會繼續上揚，主要是市場傾向認為東歐戰事只會影響歐洲。西太平洋銀行高級經濟師漢蘭則稱，以商品價格如此飆漲，澳洲未來幾個月的貿易順差都會相當可觀。事實上，市場連澳洲小麥也搶，據報已簽下的訂單最遠到今年第3季，未來數月的船運艙位已爆滿，出口量將創新高，也是利好澳元匯價的因素。

更重要的是，國際能源亂局還有升溫風險，事關美國國會內的民主黨人接連呼籲同黨總統拜登下令禁止進口俄國石油，其中以阻撓拜登《重建美好未來》財政刺激政策聞名的參議員曼欽怒斥「你能相信我們每天從俄國進口60萬桶原油嗎？」據報曼欽正與阿拉斯加州參議員穆爾科斯基等共和黨人合作起草法案，禁止美國政府和企業進口俄油。拜登本人也表示不排除封殺俄油入口。

要在減碳和能源穩定取得平衡，不少國家把目光放在核能，其中芬蘭國營能源公司Fortum擬將當地兩座核電廠之一的使用年限一口氣延遲20年，直至2050年。世界核能協會統計顯示，澳洲鈾供應量約為全球一成。