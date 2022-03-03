女士投資回報比男士高一籌　深層原因係乜？

環球女性所擁有的資產不斷增長，瑞銀一份報告顯示，自2017年以來，愈來愈多女性希望「財務自主」。若女性以與男性相同的速度進行投資，可能有超過3.22萬億美元的額外資本流入全球投資市場，其中超過1.87萬億美元會投資於具可持續性和影響力的資產。

報告引述管理諮詢公司BCG數據，2016至2020年期間，女性可投資財富的複合年增長率達8.2%，較男性的5.9%高出2.3個百分點，並預計女性的可投資財富在2021至2025年期間，將繼續以高於男性財富增速增長，推算複合年增長率為6%，而男性僅4.2%。

事實上，不少女性掌握家中財政大權。BCG女性財富報告顯示，大部分亞洲女性受訪者表示，她們於家庭中負責領導財務決策。在亞洲(日本除外)於2020年女性的財富規模為4.8萬億美元，而男性為9.8萬億美元。預計到2025年，女性的財富將達7.3萬億美元，男性為13.9萬億美元，意味着女性的複合年增長率為8.8%，高於男性的7.4%。

該行提到，與男士比較，女士們投資情緒化較低，通常深思熟慮後才進行買賣，其交易量少且自律，投資表現跑贏男性。不過，她們的風險胃納程度遠低於男性，只有3%的女性願意承擔風險以獲得良好的回報，男性則高達26%。從兩者的資產配置，亦可以印證有關說法。被視為高風險投資的加密貨幣，男性持有的可能性是女性的兩倍。男性最喜歡的資產類別是表現較波動的股票，女性則是穩定的房地產。

瑞銀認為，投資者對風險熟悉程度增加、具財務知識，會提高其風險認知度及承受能力。如果不曾獲得投資經驗，將繼續認為投資風險大，或者「風險更大」，讓人害怕。基於年輕女性具較多財務知識，使她們在財務上更有信心，有70%的千禧一代女性表示她們在財務決策方面處於領先地位，而嬰兒潮一代女性中這一比例為僅40%。

此外，若女性的價值觀與投資一致，而她們能夠看到投資對社會的正面影響，那麼她們會對投資有更大的信心。值得留意的是，女性比男性更看重所投資的公司是否將環境、社會和治理(ESG)因素納入其政策，重視程度是男性的兩倍。

報告又提到，女性比男性更重視專家建議，認為財富管理機構為提供女性需要的財富建議，需要重新構思她們的價值主張，而諮詢過程應基於一個以目標為導向的框架，以助投資者制訂針對其目標的投資策略，從而提升投資信心。