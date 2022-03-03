烏國副總理：盧布不如狗狗幣　實情如何？

自俄軍入侵烏克蘭後，相信好多朋友會好似絲絲咁，望實社交媒體，留意當地最新局勢。而尋日朝早烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov嘅貼文就特別吸引眼球，佢話「狗狗幣嘅價值已超越盧布」，仲標記虛擬貨幣「大好友」、美國太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克等幣圈中人，一齊向烏國捐款抵抗俄羅斯。

「狗狗幣價值超越盧布」真係可圈可點，交易平台CryptoCompare數據顯示，尋日每枚狗狗幣價格報0.1317美元，而盧布兌美元不足一美仙。絲絲諗副總理就應該睇漏咗個「小數點」啦，依家每狗狗幣就已經可以兌換到15盧布。

事實上，早喺舊年初狗狗幣迎來首輪升勢後，佢嘅幣價已經超越盧布；直至近期俄國揮軍後，盧布匯價暴跌令情況更加明顯。所以，絲絲相信「超越盧布」只係一場心理戰，係貶低盧布之餘，又可以氹幣圈解囊捐款！

據區塊鏈分析公司Elliptic資料顯示，自從俄國入侵烏克蘭，烏國政府及其他非政府組織已獲得逾3.5萬筆虛擬資產捐款，累計籌資總額達到3,500萬美元；當中涉及39.78萬枚狗狗幣，價值約5.3萬美元。

不過，虛擬貨幣猶如「雙面刃」，既可幫助烏克蘭資金上解困，亦可被俄國利用作為協助逃避西方國家制裁嘅工具。據報，因為虛擬貨幣「去中心化」嘅特性，俄羅斯政府或可以通過虛擬貨幣進行交易，以避開無得使用環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統嘅局面。所以，美國政府已經要求虛擬貨幣交易所，確保被制裁嘅俄國戶口無法進行交易。