置業全靠網上睇樓 買家斥640萬購粉嶺兩房戶

疫情下準買家改以網上形式睇樓，粉嶺帝庭軒有買家透過網上睇樓形式，即決定以640萬元購入屋苑大兩房單位，做價較同類型高位有逾5%折讓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭偉倫稱，東半山銀輝大廈中層F室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔，以2,200萬元易手，較叫價減價5%，呎價約19,660元，新買家屬於用家，原業主於2011年以1,550萬元買入，持貨約11年帳面獲利650萬元，單位升值約42%。

●美聯劉範聖表示，跑馬地山村大廈低層C室，實用面積約805方呎，獲同區換樓客承接，原業主開價約1,400萬元，議價後以1,378萬元成交，呎價約為17,118元，原業主於2014年6月以約1,165萬元購入，帳面獲利約213萬元，物業升值約18%。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山康德大康中層1室，實用面積約1,116方呎，三房間隔，剛以1,400萬元易手，呎價約12,545元，新買家為區外換樓客，原業主早於2002年6月僅以210萬元低價購入自住，持貨約20年帳面勁賺1,190萬，升值逾5.6倍。

●中原林龍南稱，北角DIVA低層A室，實用面積約717方呎，套三房及工人房，望城市景，叫價約1,450萬元，減價70萬元，以1,380萬元易手，呎價約19,247元，原業主於2014年3月以1,314萬元買入，一直作收租用途，持貨8年帳面僅獲利66萬元，單位升值約5%。

●中原李偉寧透露，小西灣藍灣半島頂層複式連天台特色戶，實用面積約1,464方呎，套四房間隔，享海景，以月租6.8萬元租出，呎價約46元，原業主於2005年6月以1,616萬元買入。

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九龍區

●美聯黃育強表示，長沙灣宇晴軒7座高層H室，實用面積約604方呎，套三房間隔，望海景，鑑於政府推出按揭新招，換樓客趁機入市，斥資1,250萬元購入上址，較原叫價1,300萬元減價50萬元，減幅約3.8%，呎價約20,695元。

●香港置業黎俊華指，長沙灣宇晴軒5座中層C室，實用面積約467方呎，兩房連露台間隔，以約1.78萬元放租約1個月後，吸引同區客洽詢，議價後象徵式減價約100元，以約1.77萬元租出，呎租約37.9元。

●香港置業曾家輝稱，大角咀港灣豪庭3座中層H室，實用面積約322方呎，兩房間隔，以1.5萬元放租約1個月後，減價1,000元，以約1.4萬元租出，呎租約43.5元，新租客心儀單位附有家具，睇樓一次即決定承租。

●美聯黃家樂表示，九龍城The Avery中層B室，實用面積約316方呎，一房間隔，放盤3個月，原先叫租1.25萬元，輕微減租200元，以1.23萬元租出，呎租約39元，業主於2021年2月以603.9萬元購入，回報率約2.4厘。

●香港置業胡耀才表示，啟德嘉匯1座高層A室，實用面積約507方呎，兩房間隔，以約2萬元放租3日，吸引區外客洽詢，雙方經議價後減價2,000元，以1.8萬元租出，呎租約35.5元。

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新界區

●中原柯勇稱，將軍澳居屋富康花園9座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以455萬元易手，呎價約10,557元，原業主於1998年4月以122萬元購入，持貨快將24年，帳面獲利333萬元，單位期內升值逾2.7倍。

●利嘉閣趙洛民指，將軍澳緻藍天2座右翼高層C室，實用面積約743方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，近日以1,070萬元易手，呎價約14,401元，屋苑現時約有130個二手放盤，入場費由1,020萬元起。

●美聯林振聲表示，將軍澳緻藍天2座右翼低層D室，實用面積約785方呎，三房間隔，由於政府放寬1,000萬至1,200萬元物業按保上限，外區用家隨即以1,088萬元購入自用，呎價約13,860元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，清水灣傲瀧2座高層E室，實用面積約968方呎，套三房間隔，剛以1,767萬元沽售，呎價18,254元，原業主於2018年6月以1,767萬元購入，持貨近4年帳面屬平手離場，連同使費等料損手離場。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山嵐岸1座高層D室，實用面積約795方呎，三房間隔，單位放盤1個月，原叫價1,100萬元，微減10萬至1,090萬元獲買家承接，呎價約13,711元，原業主於2019年2月購入上址，當時作價1,070萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利20萬元，期內升值約2%。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山海典灣3座高層A室，實用面積約705方呎，三房間隔，單位放盤兩個月，開價1,200萬元，減價22萬元或減幅1.8%，以1,178萬元獲買家承接，呎價約16,709元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山天宇海6B座中層B室，實用面積約752方呎，套三房間隔，開價約1,042萬元，議價後以1,018萬元易手，呎價約13,537元，原業主於2010年以597萬元購入，持貨12年帳面獲利約421萬元，升值約70.5%。

●中原黎宗文表示，沙田第一城錄3月首宗買賣，屋苑3座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，去年9月叫價575萬元，早前減至510萬元，議價後以505萬元易手，呎價約15,443元，原業主則於2015年以398萬元購入，持貨約7年帳面獲利約107萬元，單位期內升值約26.9%。

●中原蔡創文指，沙田新城市廣場3期錄本月首宗買賣，單位為4座高層D室，實用面積約640方呎，套三房間隔，去年12月放盤叫價約1,250萬元，議價後以1,140萬元易手，呎價約17,813元，新買家為同區租客，見單位樓價受惠新按揭保險範圍，即入市自用。

●中原楊頌堯表示，近日交投氣氛平平，買家主力入市平貨，大埔居屋宏福苑F座低層5室，實用面積約483方呎，兩房間隔，已補價自由市場以484.8萬元沽出，呎價約10,037元，原業主則於2007年以98萬元購入。

●世紀21宇田蔡偉文稱，大埔居屋新興花園5座中低層D室，實用面積約424方呎，兩房間隔，於已補價自由市場原先開價550萬元，放盤8個月，累計減價75萬元，減幅達14%，獲用家以475萬元承接，呎價約11,203元，原業主於2017年12月以約410萬元自由市場價購入，持貨不足5年升值約16%，帳面獲利65萬元。

●中原徐俊豪稱，大埔白石角溋玥．天賦海灣錄3月首宗買賣，單位為15座中層C室，實用面積約1,135方呎，套三房連工人套房間隔，開價約1,380萬元，最新以1,365萬元承接，呎價約12,026元，新買家為用家，原業主於2012年以1,234萬元購入，持貨約10年帳面獲利約131萬元，單位升值約10.6%。

●美聯蔡天賜稱，疫情下準買家改以網上形式睇樓，如粉嶺帝庭軒2座高層B室，實用面積約468方呎，大兩房間隔，叫價約650萬元放售，低於同類高位及銀行估價，區內用家近期議價空間擴闊，透過網上睇樓形式，決定承接，雙方議價後以640萬元成交，呎價約13,675元，成交價較同類型高位折讓逾5%。

●中原洪文鋒指，粉嶺花都廣場剛錄3月首宗買賣，單位為5座中層C室，實用面積約526方呎，三房間隔，開價約715萬元，議價後以695萬元獲承接，呎價約13,213元，原業主則於2009年以179萬元購入，持貨約13年帳面獲利約516萬元，單位升值約2.9倍。

●中原王勤學指， 三月份元朗區暫錄約5宗二手買賣，做價介乎380萬元至850萬元，包括映御1座低層連平台單位，實用面積約304方呎，開放式間隔，平台約57方呎，叫價480萬元，議價後以475萬元沽出，呎價約15,625元。

●利嘉閣朱子華透露，元朗朗晴居9座高層A室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望內園池景，原先開價888萬元，減價100萬元或約11%，新近以788萬元沽出，呎價約10,535元，原業主於2003年8月以約153.1萬元購入，持貨約19年帳面獲利約634.9萬元，物業升值約4倍。

●美聯麥珞珩表示，天水圍嘉湖山莊美湖居5座低層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，望內園景，原業主開價約600萬元放售約4個月，新近獲外區首置客垂青，以550萬元成交，呎價約10,110元，新買家見成交價低市價逾5%，儘管無實地視察過單位，考慮不久亦決定入市。

●祥益林英傑稱，屯門豐景園4座高層3室，實用面積約457方呎，三房間隔，同屋苑客因原居所無法續租，考慮到熟悉該區環境及搬遷方便，決定以月租1.15萬元即睇即租，呎租約25.2元。

●祥益邱家邦稱，屯門居屋兆禧苑E座高層9室，實用面積約351方呎，區內客見單位內籠有裝修及有小量傢電提供，可以即租即住，業主更有輕微的議價空間，獲減租300元後，決定以月租9,200元租入，呎租約26.2元。

●中原呂宗霖稱，荃灣麗城花園2月只錄4宗買賣，按月挫約43%，三月首宗成交屬3期7座高層D室，實用面積約728方呎，套三房間隔，去年12月叫價960萬元，新近以868萬元沽出，呎價約11,923元，減幅約9.6%。

●利嘉閣劉景駿表示，東涌海堤灣畔5座低層G室，實用面積約846方呎，套三房連工人套房間隔，原先開價1,090萬元，現時減價90萬元或8.3%，以1,000萬元易手，呎價約11,820元，原業主正準備移民賣樓，新買家則是剛取得香港永久身份證的外籍人士，購入單位自住。

●中原陳偉業表示，東涌海堤灣畔5座極高層B室，實用面積855方呎，套三房連工人房設計，附連逾百萬元裝修，叫價1,230萬元，新近以1,188萬元沽出，呎價約13,895元，減幅約3%，新買家為區內租客，睇樓半年，因按揭問題一直未能入市，直至最近政府放寬按保險門檻，能夠以低首期上車。

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