一手樓市持續淡靜 再有多個豪宅盤停售
2022年03月03日 21:42
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新盤交投氣氛遭到疫情打擊，加上發展商放緩推售全新盤，一手市場續錄零星成交。周四(3日)暫錄2宗成交，交投量維持極低水平。同時，有豪宅新盤公布停售。
⬤白石角嘉熙四房1,755萬沽
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，最新售出1座20樓A室，實用面積1,066方呎，四房連儲物室間隔，成交價為1,755萬元，呎價約16,463元。
⬤屯門OMA OMA連天台特色戶招標售1,868萬元
永泰地產(00369)發展的屯門掃管笏的OMA OMA，繼日前沽出1伙頂層連天台特色戶後，周四(3日)再售出另1伙頂層連天台特色單位，3日內共套現3,756萬元。最新透過招標售出的單位為第1B座20樓C室，實用面積943方呎，採三房間隔，連357方呎平台及394方呎天台，成交價為1,868萬元，呎價約19,809元。
該公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，上述買家為本地家庭客，購入單位自住。而項目至今累售424伙，佔全盤提供466伙逾九成，套現逾27.2億元。
⬤雲滙第2期下周一招標發售1伙
疫情之下，雖然全新盤欠奉，但有餘貨單位以招標形式發售。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，落實下周一(7日)起招標發售1伙，該單位為第10座2樓B5室，實用面積445方呎，兩房間隔，連15方呎平台。招標期由3月7日至6月30日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。
⬤九龍塘喇沙滙停售
已屆現樓的九龍塘喇沙滙最新公布，由3月1日(周二)起暫停項目的銷售，直至有待進一步公告。資料顯示，該盤提供4伙分層複式戶，實用面積介乎4,801至5,295方呎。