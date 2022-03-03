一手樓市持續淡靜　再有多個豪宅盤停售

新盤交投氣氛遭到疫情打擊，加上發展商放緩推售全新盤，一手市場續錄零星成交。周四(3日)暫錄2宗成交，交投量維持極低水平。同時，有豪宅新盤公布停售。

⬤白石角嘉熙四房1,755萬沽

⬤屯門OMA OMA連天台特色戶招標售1,868萬元

該公司執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，上述買家為本地家庭客，購入單位自住。而項目至今累售424伙，佔全盤提供466伙逾九成，套現逾27.2億元。

⬤雲滙第2期下周一招標發售1伙

⬤九龍塘喇沙滙停售

已屆現樓的九龍塘喇沙滙最新公布，由3月1日(周二)起暫停項目的銷售，直至有待進一步公告。資料顯示，該盤提供4伙分層複式戶，實用面積介乎4,801至5,295方呎。