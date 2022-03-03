【科企放榜】B站年蝕67億擴逾倍　微博上季少賺8%

B站上季日均使用時長略減至82分鐘，惟月均付費用戶按年增長36.87%，至2,450萬；月均活躍用戶及移動端月活用戶均按年增加35%，分別達到2.717億及2.524億。增值服務收入達到18.94億元，按年增長51.89%，主要於公司加強了商業化能力，而且付費的「大會員」、直播服務及其他增值服務的付費用戶數均有所增加，惟按季仍倒退0.75%。

上季廣告業務收入達到15.87億元，按年及按季分別增長1.19倍及35.46%，並成功超越按年增幅僅14.66%的移動遊戲業務，成為第二大收入來源。

不過，B站「增收不增利」的業務發展趨勢持續，上季反映核心業務表現的non-GAAP虧損按年大增1.44倍，至16.52億元，主因是營業成本因公司向直播主和內容創作者支付的收入分成增加，按年大漲61.7%，至46.82億元之際，營銷和研發等經營開支亦按年大增67.65%，至30.97億元。

董事長兼行政總裁陳睿表示，在堅持增長戰略的同時，將謹慎控制開支，力爭在今年縮小虧損幅度；並指截至去年底，公司現金儲備保持穩健，達到302億元，為不斷變化的的行業格局「提供了強大的緩衝」。公司管理層亦預計，在2024年可實現non-GAAP盈虧平衡。

B站董事會亦已批准一項股份回購計劃，可於未來24個月內回購最多5億美元的美國存託股份(ADS)。陳睿本人更決定自己增持股份，擬於未來24個月內使用其私人資金，在公開市場購買最多1,000萬美元ADS。

微博去年12月月活躍用戶為5.73億，跟去年9月相比原定踏步，上季業績同樣是「增收不增利」，non-GAAP純利按年倒退8.07%，至1.95億美元。行政總裁王高飛亦坦言，個别行業如直播電商及教育培訓等因應內地監管環境而受壓，導致相關廣告收入受負面影響。