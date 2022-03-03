道指升逾200點　Snowflake挫14%

美國就業數據好壞參半，道指升212點，至34,104點；標指升25點，至4,411點；以科技股為主的納指漲72點，至13,824點。港股外圍方面，恒指夜期現報22,296點，跌74點，低水171點。

數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數為21.5萬，略少過預期；截至前周持續申領人數則意外上升至147.6萬。

聯儲局調查各地經濟狀況後編成的《褐皮書》指出，自1月中旬以來，經濟活動以適度至溫和的步伐擴張，未來6個月的整體經濟前景保持穩定。各行業均認為生產成本提高是通脹的主因，其中運輸成本尤為顯著。隨着企業繼續將成本轉嫁客戶，預計未來數月物價將進一步上漲。

企業消息方面，獲「股神」巴菲特投資的雲服務公司Snowflake公布截至1月31日第四財季業績，收入按年增長1.01倍至3.838億元，雖然優於市場預期的3.726億美元，但增速較前一季的1.1倍有所放緩。Snowflake表示，截至第四財季末，公司已經擁有近6,000位客戶，預估本財季產品收入將增長79至81%，惟其股價挫14%。

電商巨頭亞馬遜重新調整實體店策略，關閉在英國及美國的68家實體店，涉及實體書店、雜貨店等。該企表示，將幫助受影響的員工在調職，選擇離開的員工將獲得遣散費，其股價早段升0.46%。

福特汽車亦宣布了業務重組計劃，將電動車和內燃機(ICE)汽車業務分開營運，以推動前者業務加快發展，實現利潤最大化；未來目標是將電動車年產量增至200萬輛，預計到2030年其全球銷售額的一半來自電動車，而此前該目標是40%。

福特又表示，兩大業務部門將有獨立的名稱，各由不同的領導管理，但仍將留在同一集團旗下，與集團專為服務企業客戶而設的「Ford Pro」汽車服務和分銷業務的做法類似。該企股價跌0.7%。

另邊廂，正大手投資押注「元宇宙」的Faceook母公司Meta的轉型大計卻遇上阻滯。Meta通訊連結副總裁Dan Rabinovitsj，要實現元宇宙需要低延遲、高速傳輸的網絡，惟目前電訊商基礎設施配置不足，若未有顯著改善，元宇宙的夢想恐遙不可及。Meta股價周四曾升0.07%。