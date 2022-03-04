東方日報B1：港私營經濟續縮　兩年最低谷

香港第5波疫情嚴峻下，企業營運受到重擊。市場研究機構IHS Markit報告顯示，經季節調整後，2月份反映商業活動表現的香港採購經理指數(PMI)，由1月份的48.9急跌至42.9，連續兩個月處於盛衰分界線50以下，意味本港私營經濟持續萎縮，並創2020年4月以來最低水平。有經濟師預計，今季香港經濟將負增長，失業率年內有機會被推升至4.9%，而港元匯率亦會在一段時間內持續弱勢。

受防疫措施收緊影響，業界指有客戶「腰斬」或暫緩訂單。報告亦顯示，企業新增產量與訂單量連續兩個月急跌，且跌速在第5波疫情持續惡化下加劇。有見及此，企業月內減省人手，並緊縮採購活動，導致採購庫存水平下降。隨着整體新訂單量明顯縮減，企業積壓的工作量連續兩個月急跌，並錄2020年7月以來最大跌幅。

不僅如此，相對於今年1月，第5波疫情令供應鏈瓶頸更加嚴重，有關投入品交貨時間持續拖長，惟2月份價格壓力已見紓緩，整體投入成本雖有攀升，但速度放緩至6個月最慢，而升幅則主要來自採購價格通脹。有業界人士指出，原材料與運輸成本同時上升，但薪金成本卻在11個月升勢後回落。由於訂單需求下滑，企業不願意將成本升幅轉嫁客戶，反之以折扣形式催谷銷路，變相令2月銷售價格下跌。

本港營商信心降至去年1月以來最低，法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷解釋，港府持續收緊社交距離措施，上月底市民零售及休閒活動出行數據較疫情前下降34%，相當接近2020年低谷，加上未來全民檢測及封城措施均對服務業及物流帶來不確定性，企業難以判斷香港何時能達到「動態清零」目標、達到目標後能維持多久，以及防疫措施會否再次收緊等，料香港PMI未來數月將維持50以下，預期今季本地生產總值(GDP)按年萎縮1%。

他指，若本港防疫措施未能於下季大幅放寬，今年香港GDP或僅按年增長1.6%；倘全民檢測後防疫措施可於季內開始放寬，料GDP或可按年增長1.9%。IHS Markit經濟部副總監潘婧怡則預期，今年香港GDP增長2.3%。

本港私營經濟急劇收縮，港元匯價亦大受打擊，近期更觸及逾兩年以來低位，有分析員估計，今年第四季港元兌每美元將觸及7.85弱方兌換保證。根據聯繫匯率制度，當港匯轉弱至7.85水平，並有銀行要求香港金融管理局買入港元，該局將以每美元兌7.85港元的價格出手承接港元沽盤。截至周四(3日)下午約6時，港匯報7.8137，距離弱方兌換保證仍有一段距離。

市場普遍看淡港元前景，大和資本市場亞洲(除日本外)首席經濟學家賴志文認為，美國加息將削弱港元資產的吸引力，估計美國息口上升之後數周，港匯將跌至7.85。美銀證券分析師張俊謙亦稱，港府加強收緊防疫措施，或削弱本港貸款增長動力，引發樓價下跌，港元在今年第四季前可能跌至弱方兌換水平。