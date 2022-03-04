美股高開低走　道指收跌96點

俄烏局勢仍然緊張，加上美國就業數據好壞參半，美國股市周四(3日)高開低走，3大指數收市下挫。道指收報33,794點，跌96點或0.29%；標指收報4,363點，跌23點或0.53%；納指收報13,537點，跌214點或1.56%。

數據顯示，美國上周首申領失業救濟人數為21.5萬，略少過預期；截至前周持續申領人數則意外上升至147.6萬。

個股方面，獲「股神」巴菲特投資的雲服務公司Snowflake公布截至1月31日第四財季業績，收入按年增長1.01倍至3.838億元，雖然優於市場預期的3.726億美元，但增速較前一季的1.1倍有所放緩。Snowflake表示，截至第四財季末，公司已經擁有近6,000位客戶，預估本財季產品收入將增長79至81%，惟其股價挫15.37%，收報224.02美元。

電商巨頭亞馬遜重新調整實體店策略，關閉在英國及美國的68家實體店，涉及實體書店、雜貨店等。該企表示，將幫助受影響的員工在調職，選擇離開的員工將獲得遣散費，其股價收報2,957.97美元，跌2.73%。