俄烏戰爭引發供應風險　中國近期集中採購美國玉米

外媒報道，中國近期集中採購美國玉米和大豆，以減輕俄烏戰爭和南美收成減緩給大宗商品供應帶來的風險。

報道引述一名貿易商透露，中國買家最近訂購了大約20船美國大豆和約10船玉米。採購潮反映了第一大進口國中國的強勁需求，在俄羅斯入侵烏克蘭，以及全球第一大大豆生產國巴西的供應低於預期後，供應憂慮升溫。

俄羅斯和烏克蘭是小麥和玉米等主要穀物以及烹飪用植物油的主要出口國。隨着兩國的出口幾乎完全暫停，許多農產品的價格飆升。中國是烏克蘭玉米和大麥，以及烏克蘭和俄羅斯的葵花籽油的主要買家。

貿易商稱，中國採購的美國大豆將從5月份開始交付。巴西大豆2月及3月剛剛收割，美國大豆則要等到10月和11月收割，因此每年的這一段時期，前者價格通常低於後者，因此中國的採購行動不同尋常。

由於氣候不佳，導致收割推遲，今年原本可創出紀錄的巴西大豆收成受到衝擊，出口量也遠低於最初估計。

貿易商稱，就玉米而言，中國正在尋求替代烏克蘭的一些供應，並為未來產量下降進行緩衝。烏克蘭玉米通常在4月和5月播種，戰爭的肆虐、農民的短缺以及運輸和物流的混亂可能影響耕作計劃。