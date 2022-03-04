納指跌1.5%　紐油曾創2008年來高位

●踏入亞洲時段，美匯指數報97.72；港匯處7.8148；離岸人民幣(CNH)見6.3207；美元兌日圓報115.47；歐元企1.1064；英鎊處1.3344。金價報1,935美元。布油報110.51美元；紐油處109.13美元。比特幣跌3%，報4.24萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水300點。

●道指收報33,794點，跌96點或0.29%；標指收報4,363點，跌23點或0.53%；納指收報13,537點，跌214點或1.56%。

●美國上周首申領失業救濟人數為21.5萬，略少過預期；截至前周持續申領人數則意外上升至147.6萬。

●港股ADR指數全日下跌，按比例計算，收報22,067點，跌399點或1.81%。

●即月恒生指數夜期收報22,097點，跌273點，低水370點，成交26,883張。

●阿根廷政府發表聲明，宣佈該國已與國際貨幣基金組織(IMF)就償還450億美元債務達成關鍵技術性協議，結束了持續近3年的相關債務重組談判。

●紐約4月期油收報每桶107.67美元，跌2.93美元或2.65%，此前最高見116.57美元，創自2008年9月以來最高。布蘭特5月期油收報每桶110.46美元，跌2.47美元或2.19%，此前高見119.84美元，創自2012年5月以來最高。

●外媒報道，中國近期集中採購美國玉米和大豆，以減輕俄烏戰爭和南美收成減緩給大宗商品供應帶來的風險。

●內地媒體報道，抖音綜藝負責人宋秉華、抖音娛樂總監吳作敏即將轉職至虛擬現實(VR)產品Pico，這也表明母公司字節跳動將開始加大在VR內容領域的投入。

●紐約4月期金收報每安士1,935.9美元，升0.7%。

●歐盟委員會發言人表示，歐盟正尋求在世界貿易組織(WTO)框架內取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，這將使歐盟可以向俄羅斯產品徵收高於世貿組織成員的關稅。

●英國富時100指數報收報7,238點，跌190點或2.57%；法國CAC指數收報6,378點，跌119點或1.84%；德國DAX指數收報13,698點，跌301點或2.16%。

●美國聯儲局主席鮑威爾第2日出席國會聽證會，重申聯儲局將在今年加息和縮減資產負債表。