鄺紫珊：油價急漲　能源股再受青睞

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國對俄羅斯的制裁持續升級，同時加劇市場對全球能源、鋼鐵及農產品等資源類商品供應的憂慮，使商品價格急升，其中布蘭特期油價格持續攀升，令能源股及相關指數大幅上揚。

今年以來，MSCI能源類股指數的升幅超過兩成。是次地緣戰爭刺激油價急升，市場預期能源企業今年盈利可以大幅增長，相信可帶動能源基金前景有不錯的表現。MSCI能源類股指數上升，是今年MSCI世界指數11大行業中唯一仍然錄得正回報的行業股份。

事實上，能源股的市盈率仍低於5年的平均水平，主要原因是能源股過去長期處於低位，估值偏低。若油價在未來能維持高位，會吸引資金重投能源股，將對後市有正面的影響。

俄羅斯是全球第二大原油出口國，也是全球最大天然氣出口國，如果歐美制裁行動持續升級，有可能造成供應中斷，恐慌情緒亦將持續推升油價，因此估計能源股今年的每股稅後純利增長有機會優於其他產業。

俄烏衝突發展至今，多國宣布對俄羅斯實施金融制裁及出口管制措施，該國一直是主要的原油及天然氣供應國，不能排除俄羅斯可能會通過減少能源出口來反擊相關制裁，故油價短線上升機會仍然存在。

與此同時，隨着各國開始放寬防疫限制，民眾恢復正常生活，跨國入境限制鬆綁讓各國經濟逐步恢復，這有利對原油的強勁需求。石油輸出國組織及盟國(OPEC+)剛召開會議，並同意4月起維持每日增產40萬桶的計劃，未有額外增加供應。

至於油價短期走勢續受俄烏局勢影響，若局勢緩和，油價將很大機會調整，現階段上望空間有限，不建議追入。不過，就基本面因素而言，新冠肺炎疫情緩和有助帶動原油需求，加上產油國供應仍有限，以及美國政策抑制頁岩油開採等因素，均對油價後市提供支持。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊