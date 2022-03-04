長和：英國監管機構批准其出售當地電訊發射塔資產

為符合英國競爭及市場管理局的有條件批准，Cellnex須將其現有若干發射塔出售予獨立第三方。一旦滿足到此批准條件，長和與Cellnex將盡快完成該項交易。

CK Hutchison Networks在2020年同意以總代價100億歐元，向Cellnex出售其在奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典和英國的電訊發射塔資產和業務權益。相關交易劃分為6項獨立交易，每個國家各佔一項。奧地利、丹麥和愛爾蘭的發射塔資產已於2020年完成出售，而意大利和瑞典的交易則在2021年完成。

Cellnex將成為集團的長期合作夥伴，提供無源電訊基礎設施服務，並在這6個國家推出額外的發射站。

長和聯席董事總經理霍建寧表示，交易為股東釋放集團的電訊資產價值，提高營運效率，並有助加快推出5G網絡的步伐，集團的流動電訊網絡將更上一層樓。