港股曾挫600點 科指再穿底 阿里巴巴失守100元

俄烏會談沒有成果，雙方同意設立人道走廊撤走烏克蘭平民，暗示將進行大規模戰事，另憂慮俄軍轟炸核電廠，加深市場避險情緒。港股跌幅擴至超過600點，恒生指數挫至21,856點，再創近兩年低位，暫維持500點跌幅。國企指數跌160點；科技指數曾挫210點，至4,747點歷史新低，暫跌170點。主板成交500億港元。

科網股成重災區，嗶哩嗶哩績後瀉逾11%，跌穿210元創新低，是表現最差科指成分股。ATMXJ等大型股都被拋售，京東集團跌7.5%；美團跌6%，是表現最差兩隻藍籌。阿里巴巴首度跌穿100元，暫維持4.6%跌幅；騰訊挫近4%，考驗400元支持；小米集團跌3.6%。另外，百度集團挫6%；網易跌4.6%；快手跌3%。

滙豐控股合力拖低大市，開市挫至50.9元有支持，暫跌幅收窄至3.5%；渣打集團跌近5%；香港交易所跌2%。內銀內險股跌幅相對溫和，中國平安、中國人壽、工商銀行及建設銀行跌0.7%至0.9%。

其他藍籌股普遍下跌，比亞迪股份公布2月銷量後受壓，股價跌近4%。藥明生物曾跌穿60元，暫跌3.8%報60.8元。長江基建逆市升2.4%，是表現最佳藍籌；電能實業亦靠穩，市傳兩公司共同持有的英國電力資產UK Power Network獲麥格理及KKR牽頭的財團洽購。

【09:20】港股開市挫588點 科指冧近4% 阿里巴巴跌穿100元

憂慮俄烏戰事升級，加上聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，港股開市跟隨外圍急跌588點或2.62%，恒生指數報21,879點，再創近兩年新低。國企指數低開209點或2.65%，報7,690點；科技指數跌194點或3.92%，報4,763點，再創壓史新低。

大型科網股爆小股災，阿里巴巴跌穿100元，低開5.9%至98.2元上市新低；京東集團挫8.2%；網易跌6.6%；百度集團跌5.8%；美團跌5.2%；騰訊跌3.7%；小米集團跌3.2%。嗶哩嗶哩去年虧損倍增，股價挫9.5%至215.4元上市新低。

金融股沽壓持續，滙豐控股挫4.5%，報50.9港元；渣打集團跌5.8%。香港交易所跌勢未止，低開2.2%報355元。