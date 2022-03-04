【高盛推介】騰訊下試400元創新低　資金積極低吸好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日走勢反覆，周四(3日)失守420港元水平後，周五(4日)早段受緊張局勢升溫影響，股價急挫，最低見401元，創自2020年5月新低。現報403.4元，跌約3.7%，為連續第3日下跌。

據調查機構數據顯示，騰訊旗下工作室與動視暴雪聯合推出的手遊《使命召喚手遊》，自2019年10月正式上市以來，全球玩家在該遊戲付費已超過15億美元。

觀察個股輪證資金流向，近日資金趁低積極吸納好倉，本周三(2日)及周四共錄得約5,100萬元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約3,520萬元。周四流入牛證的資金有約1,170萬元，並較集中在395元收回區域的產品。

淡倉方面，周四流入熊證的資金較集中在435元收回區域的產品。

觀察港股通資金流向，可見周四北水繼續買入騰訊，錄得約5億元資金淨買入。

騰訊購20203，行使價455.42元，2022年6月16日到期，實際槓桿9.7倍，活躍條款、貼價。

騰訊購20200，行使價485.92元，2022年6月27日到期，實際槓桿9.2倍，中期，行使價500元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊購19563，行使價480.58元，2022年5月30日到期，實際槓桿10.8倍，熱門條款、高槓桿。

騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、低面值。

騰訊牛50352，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，近55元收回距離遠牛。

騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、低街貨。

騰訊熊67495，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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