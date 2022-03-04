【俄烏戰雲】油價在極端情況下將升至185美元

伊朗、美國等大國就重啟核協議談判有望達成共識，有助緩和油市緊張的情緒，國際油價周五(4日)高位回落。不過，烏俄戰火未息，分析預計油價可能會進一步飆升至每桶185美元。

紐約期油最新報每桶109.81美元，升2.15美元或1.99%，布蘭特期油報每桶112.28美元，升1.77美元或1.6%。

隨着俄烏衝突升級，交易商試圖避開俄羅斯石油，目前66%的俄羅斯石油在尋找買家時面臨困境。與此同時，俄羅斯的原油裝載量總計亦有所減少。因此，摩根大通預計，極端情況下，布油或飆升至185美元。

不過以上只是極端情況，摩通在報告中仍維持其對油價的預測，第二季度布蘭特期油均價為每桶110美元，第三季度為100美元，第四季度為90美元；如果伊朗石油不重返市場，摩根大通預計第二季度油價平均為115美元，第三季度為105美元，第四季度為95美元。

德意志資產管理公司(DWS Group)的投資組合經理暨大宗商品主管Darwei Kung接受外媒訪問時表示，如果美國及其盟友對俄羅斯石油施加制裁，且對交付產生直接影響，布蘭特期油恐攀升至每桶150美元或以上。若衝突維持在當前程度，原油目標價為每桶130美元。