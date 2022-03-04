【高盛推介】阿里美團齊創新低 博反彈宜選貼價產品
2022年03月04日 11:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(3日)升約0.5%，惟周五(4日)早段跟隨大市下跌。早上開市隨即失守100港元關口，及後最低見98.2元，繼本周一(2月28日)再創上市新低。現報99.9元，跌約4.3%，落後大市。日前江西省與阿里簽署「十四五」深化戰略合作協議，雙方將聚焦鄉村振興、數字新基建等重點領域，持續深入推進雙方戰略合作。
美團近期在170元水平整固，周五開市隨即失守，及後最低見161.8元，繼本周一再創逾1年半新低。現報164.7元，跌約5.5%。美團近日在15個城市試點新「服務星級」機制，騎手獲差評扣分不扣款。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署阿里好倉，認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約980萬元。牛證於周四獲轉向流入，並集中在90元收回區域的產品。淡倉方面，周四流入熊證的資金較集中在126元收回區域的遠熊。
美團方面，可見周四資金轉向吸納好倉，認購證錄得約590萬元資金流入。周四流入牛證的資金有約290萬元，並較集中在150元收回區域的遠牛。淡倉方面，認沽證於本周三(2日)及本周四共錄得約350萬元資金流入。周四流入熊證的資金集中在184元，及194元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見周四繼續買入美團，錄得約2.9億元資金淨買入。
由於阿里及美團股價跌至低位，投資者在部署反彈時宜選擇貼價條款產品。投資者亦可瀏覽教學文章，從而了解如何篩選出合適現況部署的產品。
投資者如看好阿里，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的阿里購(20643)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低面值阿里購(23523)。牛證方面的近牛選擇可留意阿里(57701)，遠牛選擇可留意阿里牛(63330)，與現價有約15及25元收回距離。
阿里購20643，行使價110.98元，2022年6月24日到期，實際槓桿5.4倍，貼價。
阿里購23523，行使價118.28元，2022年7月8日到期，實際槓桿5.5倍，高槓桿、低面值。
阿里牛57701，收回價85元，行使價83元，換股比率500，槓桿比率5.9倍，高槓桿近牛。
阿里牛63330，收回價75元，行使價73元，換股比率500，槓桿比率3.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡阿里，可留意年期約3個月，屬貼價的低街貨阿里沽(25190)。
阿里沽25190，行使價98.88元，2022年6月6日到期，實際槓桿3.9倍，貼價、低街貨。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意年期約5個月的低街貨美團購(27726)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的低街貨美團購(27431)。牛證方面可留意屬遠牛的美團牛(66224)，與現價有約20元收回距離。
美團購27726，行使價188.98元，2022年8月16日到期，實際槓桿4.2倍，貼價、低街貨。
美團購27431，行使價201.08元，2022年8月15日到期，實際槓桿4.5倍，高槓桿、低街貨。
美團牛66224，收回價145元，行使價142元，換股比率500，槓桿比率7.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
美團沽27428，行使價160元，2022年8月29日到期，實際槓桿2.4倍，貼價、低街貨。
美團熊66232，收回價200元，行使價203元，換股比率500，槓桿比率4.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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