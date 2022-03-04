惠譽：內地放寬樓按為中資銀行資產質素帶來風險

評級機構惠譽表示，內地部分城市近期局部調整及放寬按揭貸款政策，預計不會對中資銀行的信用狀況產生顯著影響。但是，如果政策寬鬆大範圍擴大，特別是伸延至一線城市，可能會給居民槓桿水平以及中資銀行的資產質素帶來潛在風險。

作為政府提振住宅房地產市場的一部分，內地數個城市已下調個人住房貸款首付比例，部分地區的新發放按揭貸款成數由6至7成，上升至8成。自2021年10月以來，多地銀行應監管要求也加快了對個人住房貸款的審批發放。

惠譽認為，適當範圍放寬按揭貸款發放要求，旨在解決中小城市地產壓力下的結構性問題，地方房企的資金鏈也更為緊張。從穩定房價及提振市場信心層面來看，這些政策有助於緩解按揭貸款資產質量問題的攀升，遏制房企違約風險向銀行蔓延。

截至目前為止，該等寬松舉措主要在部分中小城市推行，因此對整體銀行業的影響不大。該行預計，在按揭貸款審批進程正常化、發展商降價及打折售房、以及各級地方政府採取寬鬆措施以緩解房價進一步下跌等合力作用下，內地房地產市場銷售將在今年下半年適度回暖。然而，如果多個城市，尤其是一線城市按揭貸款或其他形式的審慎要求大幅放寬，則可能會為中資銀行帶來更大風險。

截至2021年底，內地的家庭槓桿率升至GDP的62%，以及家庭可支配收入的112%。近年來家庭債務的快速增長已經令內地家庭，尤其是某些特定人口群體的資產負債表承壓。惠譽預期，更加寬鬆的按揭發放標準可能會進一步考驗借款者的還款能力。