姚浩然：恒指恐下試21100點　資源股不宜高追

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，市場關注俄烏局勢惡化，隔晚道指期貨急挫，港股周五(4日)亦已失守22,000點關。而中資股陸續放榜，其中，市場對科技股業績有戒心，皆因去年末季有縮減人手消息，反映業務有困難，預料短期將受沽壓，亦影響大市走勢。姚認為，恒指將於21,800至22,200點整固，需繼續觀望俄烏局勢；若形勢轉弱，或將下試21,100至21,200點水平。