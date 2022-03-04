姚浩然：恒指恐下試21100點 資源股不宜高追
2022年03月04日 12:08
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時富財富管理董事總經理姚浩然表示，市場關注俄烏局勢惡化，隔晚道指期貨急挫，港股周五(4日)亦已失守22,000點關。而中資股陸續放榜，其中，市場對科技股業績有戒心，皆因去年末季有縮減人手消息，反映業務有困難，預料短期將受沽壓，亦影響大市走勢。姚認為，恒指將於21,800至22,200點整固，需繼續觀望俄烏局勢；若形勢轉弱，或將下試21,100至21,200點水平。
另外，俄烏關係緊張，資源板塊近期表現較佳。姚認為，現時鋁價及煤價處高位，不建議現水平吸納相關股份，因資源價格一旦回調，股價亦將受到一定壓力。不過，他較看好石油股，尤其中國海洋石油(00883)的息口較高，每年派息有利股價。然而，他認為中海油現價並非理想買入價，若有意吸納，可待股價回落至9.5元水平再作考慮。
車股方面，姚指出，儘管比亞迪股份(01211)股價近期有所回調，但表現仍不算太差。他表示，投資汽車板塊需同時留意晶片供應量，以及經濟趨弱時對新能源車銷量的影響，而油價飆升則利好新能源車銷量。他指，比亞迪汽車銷售量及製造量大致符合市場預期，但汽車板塊轉弱，再加上比亞迪估值亦較高，故難免出現較大調整。姚又提到，新能源汽車將會是大趨勢，比亞迪業務多元，優於其他中資新能源車股，建議投資者留意200至210元位置作部署。