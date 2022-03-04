利福去年虧損逾13億元 股價急跌6%
2022年03月04日 12:17
東網電視更多新聞短片
劉鑾鴻
劉鑾鴻(細劉)擔任主席的利福國際(01212)公布截至2021年12月31日止全年業績，錄得大幅虧損13.05億港元，每股基本虧損0.87元，不派末期息。利福國際股價午後急挫6%，至4.19元的盤中低位。
造成利福去年轉蝕的主要是原因是利息收入及投資虧損19億元，跟2020年有3,455.9萬元的收益相反。這筆巨額投資虧損淨額中，約22.8億元乃來自集團持有之若干股本及債務證券公平值變動的未變現虧損，於2021年12月31日，該等由「若干中國內地房地產開發集團」發行之股本及債務證券，公平值總額分別為1.57億元及7.4億元。
通告沒有進一步說明何謂「若干中國內地房地產開發集團」，但參考利福去年的中期報告，其於去年6月底止持有中國恒大(03333)的債券和股票，其公平值分別佔集團的總資產約4.4%及2.3%，其中恒大股價在去年下半年累計下跌逾84%。
事實上，劉鑾鴻之兄劉鑾雄（大劉）曾任主席的華人置業(00127)也因為恒大股價去年跌跌不休，股價曾創18年新低，於是一度祭出每股4元的價錢想將公司私有化，可是被股東怒斥「搵笨」，大計泡湯收場。華置股價今日曾跌3.54%，低見2.45元，為去年12月20日，即大劉入主華置第3度私有化失敗消息公布後首個交易日之新低。
另外，利福最新公告續指，2021年12月31日，其投資組合約值15.9億元，較2020年底大幅縮水65.49%。