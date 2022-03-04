利福去年虧損逾13億元　股價急跌6%

造成利福去年轉蝕的主要是原因是利息收入及投資虧損19億元，跟2020年有3,455.9萬元的收益相反。這筆巨額投資虧損淨額中，約22.8億元乃來自集團持有之若干股本及債務證券公平值變動的未變現虧損，於2021年12月31日，該等由「若干中國內地房地產開發集團」發行之股本及債務證券，公平值總額分別為1.57億元及7.4億元。

另外，利福最新公告續指，2021年12月31日，其投資組合約值15.9億元，較2020年底大幅縮水65.49%。