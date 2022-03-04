香港科技探索：HKTVmall在2月訂單總商品交易額8.54億

集團相信，日益增長的線上動力將推動部分客戶將其購物行為由線下永久轉移至線上。

受疫情影響，公司前線人手無可避免地受到影響。目前自身或其密切接觸者之新型冠狀病毒檢測呈陽性，引致有超過20%前線人才正在隔離。截至3月3日止，HKTVmall客戶訂單整體取消率達約2.5%，若疫情持續惡化及進一步影響HKTVmall及其合作夥伴的營運，預計該比例將進一步上升。

集團將推遲其在今年初制定的實現最後一哩派送承諾的計劃，尤其是對於原定於3月或前後啟動的第一階段，旨在提高配送能力，以容許90%至95%的訂單符合「兩天派送」的目標，將需要推遲。集團將在配送能力和業務合作夥伴的營運穩定恢復正常後檢視計劃和時間表。