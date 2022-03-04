和黃醫藥料5年內收支平衡　不排除內地科創板上市

即新時間表較原有目標2024年最多遲2年。首席執行官蘇慰國補充，難以確定何年扭虧，很視乎藥物上市時間，但重申有信心是5年內。

該公司去年收入1.96億美元，按年飆2.96倍，合符內部指引。鄭指出，用於治療結腸癌的呋喹替尼(產品名為愛優特)及神經腫瘤的索凡替尼(產品名為蘇泰達)去年獲納入中國國家醫保藥品目錄，料全年可有高雙位數的銷售增長。首兩個月收入達約4,300萬美元，按年增長超過1.5倍，而今年全年收入指引介乎1.6億至1.9億美元。

他提到，目前仍有不少藥物管線處於開發階段，未來1至2年是研發投入的高峰期，又不排除在內地科創板上市的可能性，但強調沒有集資需要，目前手頭現金充裕，有逾10億美元，同時會繼續探討非核心資產出售安排。即使有集資需要，優先考慮不會攤薄股東利益的融資渠道。

藥品因納入醫保目錄而需要大幅降價。蘇指出，銷售增長可以彌補降價，而海外市場與內地體系有別，產品在海外上市的定價不受在中國售價影響。

蘇又指，呋喹替尼的全球三期研究已完成患者招募，預期今年下半年公布結果。索凡替尼去年已提交美國及歐洲上市申請，目前進展正常，期望今年索凡替尼可獲得首個海外上市批准，並已就下半年於美國上市作準備，現時美國銷售團隊有逾30人，預期到產品上市時可增至84人的規模，而明年會再擴大，以應付其他產品上市。