九巴向城規會申請將屯門車廠地皮改建商廈

九巴向城市規劃委員會遞交申請，擬議將持有的屯門工業區兩幅九巴車廠地皮，以及由另一私人業主擁有的毗鄰嘉栢中心I，一併改作商業發展用途，興建共3幢樓高27至32層的商業大廈，涉及總樓面逾208.07萬方呎。

申請發展範圍包括屯門市地段第79號的嘉栢中心I，以及第80及81號的建豐街與建榮街車廠地皮及毗連政府土地，地盤面積共逾40.07萬方呎，當中逾18.17萬方呎為政府地。地皮現時被劃作綜合發展區(1)、綜合發展區(2)及顯示為「道路」的地方，申請人現建議一律改劃為商業(2)地帶，以地積比率約9.5倍發展。

項目提交的資料顯示，市地段第79號及80號地皮，建築物業擬議發展高度為主水平基準以上140米，而地段第81號地皮則為120米。項目擬議商業發展亦會有其他商業用途如零售商店及服務行業及食肆等，同時提供一間幼稚園。

項目並設3至4層地庫作停車場用途，提供共922個私人車位，以及105個公眾車位以重置現時在建豐街的時鐘車位。項目申請人指，由於擁有擬議發展範圍內市地段第80及81號的業權，令發展可及早分階段落成。

申請人又指，2019冠狀病毒病爆發製造了社會上在住屋、工作及社交等範疇的新常態，為了減少不必要的出行及追求較佳的工作環境，不少企業及員工傾向離開傳統市中心擠擁的環境，故市郊地區對辦公室的需求 因而增加。而新界西北基建將進一步促進大灣區互聯互通，該區可發展為未來的商業中心。