總商會：香港正面臨90年代以來最大規模的高學歷人才流失

移民潮導致本港大量技術人口流失！香港總商會(HKGCC)公布最新調查發現，有38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，當中工程和技術、財務和會計、資訊科技等行業最為明顯。

調杳指，儘管逾半(58%)受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於2022年趨於平穩，但約35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

總商會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。他直言，「香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才流失問題，將對經濟產生重大的連鎖效應」，稱若無法遏止人才流失現象，情況將令人憂慮。

報告指，移民僱員以中年為主，當中主要屬於「30至39歲」和「40至49歲」兩大年齡組別。職級方面，相比普通員工和高級管理層，中級和初級管理層較有可能離港發展。

王冬勝認為，中層員工是企業的中流砥柱，流失這些員工而出現的斷層，將對業務運作構成挑戰。除了招聘和培訓新員工所需的開支，企業亦要面對其他隱藏成本，例如時間成本和業務增長受阻等。