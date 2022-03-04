中原城市領先指數連跌4周　累跌3.67%

中原城市領先指數CCL最新報179.1點，創近一年新低，按周跌1.47%，為2年以來最大；已連跌4星期，累跌3.67%。

而中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.53點，亦創一年新低，按周跌1.32%，跌幅66周(約一年多)以來最大。

CCL(中小型單位)報178.73點，創52周(即2021年2月後)新低，按周跌1.36%，跌幅87周以來最大。CCL(大型單位)報180.96點，創42周(即2021年5月後)新低，按周跌2.01%，跌幅11周以來最大。

本周CCL跌穿180點，是反映新春長假後首周市況。CCL上周跌穿182點，前周跌穿184點，連續3周跌破3個支持位。新春後疫情急劇惡化，樓價繼續下調，兼跌幅擴大，預期CCL將下試176點，重返2021年年初時的水平，沒收2021年全年升幅。

四區方面，本周三區跌一區升。九龍CCL_Mass報174.86點，創53周(即2021年2月後)新低，按周跌2.60%，跌幅130周以來最大。新界西CCL_Mass報166.47點，創51周(即2021年3月後)新低，按周跌1.88%，跌幅11周以來最大。新界東CCL_Mass報193.93點，創45周(即2021年4月後)新低，按周跌0.58%，連跌3周共2.48%。港島CCL_Mass報182.32點，按周升0.40%，上周指數創45周新低。

近4周計，九龍CCL_Mass累跌4.67%，新界西CCL_Mass累跌4.28%，港島CCL_Mass累跌3.05%，新界東CCL_Mass累跌2.13%。

CCL四大整體指數跌幅明顯擴大，並齊跌4周，是2021年10月(即18周)以來首見。CCL累跌3.68%，CCL Mass累跌3.73%，CCL(中小型單位)累跌3.65%，CCL(大型單位)累跌3.82%。