金價企1930美元 道期反覆
2022年03月04日 16:24
東網電視更多新聞短片
美匯指數報98.07；港匯處7.8178；離岸人民幣(CNH)見6.32481；美元兌日圓報115.46；歐元企1.1016；英鎊處1.3322。金價報1,936美元。油價微揚，布油報111.45美元，紐油報109.14美元。比特幣挫逾1%，至4.1萬美元水平。道指期貨跌逾百點後回穩。
●市後關注點：
-18:00 歐元區1月零售銷售（按月）
-21:30 美國2月非農業職位；美國2月失業率
●恒生指數收報21,905點，跌562點或2.5%，再創近兩年低位，全周累跌861點或3.7%。科技指數再創新低，收報4,737點，跌219點或4.43%；國企指數收報7,686點，跌213點或2.7%。主板成交1,647億港元。大型科網股繼續尋底，美團跌5.39%；阿里巴巴失守100元，收報99元，跌5.17%；小米集團跌5.16%；京東集團跌8.3%。https://bit.ly/3Ca7WGC
-大摩料最悲觀情況恒指跌至19,500點。
-利福去年虧損逾13億元，股價急跌。
●滬綜指收跌33點，油股領挫逾5%，煤股靠穩。https://bit.ly/3CfcBHy
●【俄烏戰雲】
-標普下調俄羅斯信用評級至「CCC-」。
-趁低入市！傳高盛摩通等吸納俄羅斯公司債。
-穆迪：歐洲經濟復甦面臨風險，車用晶片短缺問題或加劇。
-世銀對烏克蘭貸款擬加碼至近40億元。
-油價在極端情況下將升至185美元。
●高盛料銅價將飆至每噸12,000美元的紀錄高位。
●美團修改騎手服務評價規則，由扣款改為扣分。
●南韓2月CPI按年升3.7%。
●惠譽：內地放寬樓按為中資銀行資產質素帶來風險。
●中電再推「中小企延繳電費計劃」，可延期繳費2個月。
●滙豐：電子產品的信用卡簽帳消費額較疫前飆升1倍。
●傳長實等持有英國電力資產獲洽售，估值逾1,560億元。
●總商會：香港正面臨90年代以來最大規模的高學歷人才流失。