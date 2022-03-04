金價企1930美元　道期反覆

美匯指數報98.07；港匯處7.8178；離岸人民幣(CNH)見6.32481；美元兌日圓報115.46；歐元企1.1016；英鎊處1.3322。金價報1,936美元。油價微揚，布油報111.45美元，紐油報109.14美元。比特幣挫逾1%，至4.1萬美元水平。道指期貨跌逾百點後回穩。

●市後關注點：

-18:00 歐元區1月零售銷售（按月）

-21:30 美國2月非農業職位；美國2月失業率

-大摩料最悲觀情況恒指跌至19,500點。

-利福去年虧損逾13億元，股價急跌。

●【俄烏戰雲】

-標普下調俄羅斯信用評級至「CCC-」。

-趁低入市！傳高盛摩通等吸納俄羅斯公司債。

-穆迪：歐洲經濟復甦面臨風險，車用晶片短缺問題或加劇。

-世銀對烏克蘭貸款擬加碼至近40億元。

-油價在極端情況下將升至185美元。

●高盛料銅價將飆至每噸12,000美元的紀錄高位。

●美團修改騎手服務評價規則，由扣款改為扣分。

●南韓2月CPI按年升3.7%。

●惠譽：內地放寬樓按為中資銀行資產質素帶來風險。

●中電再推「中小企延繳電費計劃」，可延期繳費2個月。

●滙豐：電子產品的信用卡簽帳消費額較疫前飆升1倍。

●傳長實等持有英國電力資產獲洽售，估值逾1,560億元。

●總商會：香港正面臨90年代以來最大規模的高學歷人才流失。